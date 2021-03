Osnabrück. „Ich komm zum Glück aus Osnabrück“, lautete vor Jahren eine Kampagne, die das Glück lokal verortet hat. Und damit zu kurz griff. Denn die Herkunft oder der Wohnort allein machen noch nicht glücklich.

Wie man leicht das Gegenteil erreicht, hat der Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick bereits in den Achtzigerjahren in seiner „Anleitung zum Unglücklichsein“ beschrieben. Aber gibt es auch eine Anleitung zum Glücklichsein? Jedenfalls keine allgemeingültige, denn dazu ist die Definition von Glück zu subjektiv und zu individuell, sind sich die heutigen Glücksforscher einig.



Glücksfaktoren

Laut einer Studie aus dem Jahr 2019 zum „Tag des Glücks“ nannten aber immerhin ein Viertel aller Deutschen die Geburt des eigenen Kindes als glücklichstes Ereignis ihres Lebens, gefolgt vom Kennenlernen des Partners, einer bestimmten Reise oder eines besonderen Erlebnisses mit der Familie oder mit Freunden. Das widerspricht nicht der landläufigen Auffassung, dass „jeder seines Glückes Schmied“ ist. Zumindest gilt das für das eigene Lebensglück, das vom reinen Zufallsglück - etwa im Spiel - unterschieden wird. Faktoren wie Familie, Liebe, Gesundheit, Beruf und Finanzen haben sich dabei als einflussreich auf das persönliche Glücksempfinden erwiesen.

Die Seele im Gleichgewicht

Dabei geht es aber auch ganz einfach. Vom französischen Schriftsteller Maurice Barrès stammt der Satz, dass Glück im Grunde nichts anderes ist als „der mutige Wille, zu leben, indem man die Bedingungen des Lebens annimmt“. Die alten Griechen waren da über diese Minimaldefinition hinaus schon etwas anspruchsvoller. So betrachtete etwa Aristoteles die Glückseligkeit als das „vollkommene und selbstgenügsame Gut und Endziel“ allen menschlichen Handelns. Für Platon konnte nur derjenige glücklich sein, der es schafft, Vernunft, Wille und Begehren als Dreifaltigkeit der menschlichen Seele miteinander ins Gleichgewicht zu bringen.

Epikur machte es sich da wiederum leichter, indem er Glück einfach als „Erleben von Lust“ bei gleichzeitiger „Abwesenheit von Schmerz“ definierte – eine hedonistische, aber auch egozentrische Auffassung, die heutzutage weit verbreitet ist. Der chinesische Philosoph Lao-Tse schließlich sah das wahre Glück darin, genügsam zu sein und damit aufzuhören, dem vermeintlichen Glück oder irgendwelchen anderen Zielen rast- und ruhelos hinterherzulaufen. So scheint der mit Abstand älteste Versuch, das Glück zu fassen, der passendste zu sein in einer Zeit, in der uns eine Pandemie dazu zwingt, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.