Osnabrück. 2020 wurde die Ausbildung in der Pflege geändert: Die Azubis lernen ab jetzt drei Berufe und können sich in allen pflegerischen Bereichen betätigen. Zwei Auszubildende berichten von ihrem Alltag.

Früher oder später braucht jeder einmal Hilfe. Bei Krankheit oder im Alter unterstützen Pflegekräfte Menschen, die allein nicht zurechtkommen. Für ihren Job bekommen sie viel Anerkennung: „Es ist sehr schön, die Dankbarkeit zu spüren“, sagt Jona Hildebrandt. Sie absolviert im Haus Schinkel in Osnabrück eine generalistische Pflegeausbildung.

Damit gehört sie zum bundesweit ersten Jahrgang, der die neuartige Ausbildung im Bereich der Pflege macht. Jona lernt nämlich drei Berufe in einem: Altenpflegerin, Krankenpflegerin und Kinderkrankenpflegerin. Auch der Name ihres Ausbildungsberufs hat sich geändert. Er heißt jetzt Pflegefachkraft.

Mit der Reform erhofft sich die Bundesregierung, dass sich mehr junge Menschen für eine Ausbildung in der Pflege interessieren. Eine Studie der Universität Bremen geht nämlich davon aus, dass bis zum Jahr 2030 rund 350.000 Pflegekräfte in Deutschland fehlen werden. „Wer eine generalistische Pflegeausbildung macht, hat eine Jobgarantie“, bemerkt Christof Wohkittel dazu. Er leitet die Pflegeschulen der Diakonie in Osnabrück und sagt: „Man muss kein schulischer Überflieger sein, um eine Ausbildung in der Pflege zu machen.“

Eine Ausbildung – viele Möglichkeiten

Drei Jahre dauert die generalistische Pflegeausbildung. Währenddessen stehen mindestens fünf praktische Einsätze auf dem Plan, damit die Auszubildenden alle Bereiche der Pflege kennenlernen. Die Arbeit im Krankenhaus gehört genauso dazu wie ein Einsatz im ambulanten Pflegedienst und im Seniorenheim. Hinzu kommen ein Arbeitseinsatz in der Kinderkrankenpflege und Psychiatrie.

„Am Ende der Ausbildung haben wir alle die gleichen Grundkenntnisse“, meint Özlem Karagöz. Wie Jona ist sie angehende Pflegefachkraft und absolviert ihre Ausbildung im christlichen Seniorenstift Melle. Bald steht für sie ein Wechsel an: „Im zweiten Lehrjahr werde ich auch in der Psychiatrie und der Kinderklinik arbeiten.“ Auf die neuen Einblicke freut sie sich jetzt schon. Auch Jona kann der Abwechslung in der Ausbildung einiges abgewinnen: „Vor der Ausbildung wollte ich in der Krankenpflege arbeiten. Aber die Arbeit im Altenheim hat mich positiv überrascht“, sagt sie.

Während der praktischen Einsätze bekommen Özlem und Jona regelmäßig Feedback von ihren Praxisanleitern. „Ein Beispiel für eine Praxisaufgabe ist die Grundpflege“, erklärt Özlem. Dazu gehören etwa das Haarewaschen oder die Ernährung. „Die Aufgaben werden von der Berufsschule gestellt und knüpfen an den Unterricht an“, ergänzt sie.

Die Fächer heißen „Kompetenzbereiche“

Das zeigt: Theorie und Praxis hängen in der generalistischen Pflegeausbildung eng zusammen. In der Berufsfachschule haben die Auszubildenden keine klassischen Unterrichtsfächer, sondern Kompetenzbereiche, die sie für die Pflege fit machen. Dabei geht es unter anderem um Pflegeprozesse und -diagnostik, Wissenschaft und Kommunikation, aber auch um rechtliche oder ethische Fragen.

Wie muss man sich das aber im Unterricht vorstellen? Özlem erklärt: „Wir behandeln immer eine Handlungssituation, zum Beispiel Wundliegegeschwür. Die Lehrer knüpfen dann in jedem Kompetenzbereich an das Thema an.“ Somit lernen die Schüler ein Pflegebeispiel aus unterschiedlichen Blickwinkeln kennen.

Neben den fünf Kompetenzbereichen stehen noch Deutsch, Politik und Religion auf dem Stundenplan. Später kommt eine Fremdsprache dazu, damit sich die Pflegefachkräfte besser mit Patienten verständigen können, die Deutsch nicht als Muttersprache sprechen.

Wer sich für eine Ausbildung in der Pflege anstrebt, sollte in der Schule an den naturwissenschaftlichen Fächern interessiert gewesen sein, sagt Schulleiter Wohkittel. Doch er ergänzt: „Es ist sehr wichtig, sich auch sprachlich gut ausdrücken zu können. Im Fach Deutsch sollte man daher gut sein.“ Das kann Azubine Jona nur unterstreichen: „Kommunikation ist in der Pflege das A und O.“

Zur Vorbereitung ein Praktikum

Drei Dinge sollten die Auszubildenden mitbringen, wenn sie in der Pflege arbeiten wollen, findet Wohkittel: Offenheit für Neues, Gewissenhaftigkeit bei der Arbeit und emotionale Stabilität. „Machen wir uns nichts vor: Die Arbeit als Pflegefachkraft kann stressig und belastend sein“, bemerkt er. Schon in der Ausbildung sind Pflegefachkräfte mit schwierigen Themen wie schwere Krankheiten oder Sterben konfrontiert. „Ich habe mit meinen Eltern und meinem Praxisanleitern viel über den Tod gesprochen“, erzählt Jona. „Das hat mir sehr geholfen.“ Ein offenes Ohr hätten alle Kollegen, sagt sie.

So vielseitig, so abwechslungsreich wie der Alltag in der Pflege ist, so sehr lohnt es sich, vor der Ausbildung einmal in den Beruf hineinzuschnuppern. Das empfiehlt Özlem: „Jeder Beruf hat verschiedene Seiten. Da ist es am besten, man macht sich selbst ein Bild davon“, sagt sie. Die YouTube-Serie „Ehrenpflegaz“ kann sie nicht weiterempfehlen. „Die Idee ist gut, aber die Darstellung platt. Echte Pflegeprozesse sieht man nicht.“

Was allen Interessierten auch klar sein sollte: Pflegebedarf gibt es immer. Auch an Wochenenden oder Feiertagen müssen die Fachkräfte arbeiten. Die Arbeit im Schichtsystem ist anstrengend, aber es lohnt sich: Je nach Ausbildungsträger können die angehenden Pflegefachkräfte zwischen 1.100 und 1.300 Euro in der Ausbildung verdienen. „In der Krankenpflege liegt das mittlere Einkommen in Niedersachsen bei 3.492 Euro brutto für eine Vollzeitstelle“, fügt Christof Wohkittel hinzu. Für einen Ausbildungsberuf ist das gar nicht mal so schlecht.