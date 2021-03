Osnabrück. Kritik zu üben, mag einfach sein. Kritisiert zu werden, ist umso schwieriger. Was Auszubildenden und Berufseinsteigern im Umgang mit Fehlern hilft, erklärt der Wirtschaftspsychologe Nicolas Jürgens.

Herr Jürgens, Auszubildende müssen sich oft Kritik anhören. Wie schaffen sie es, dass sie sie sich nicht zu sehr zu Herzen nimmt?

Ein rauerer Ton kann im Arbeitsalltag vorkommen. Von Auszubildenden kann man erwarten, dass sie damit zurechtkommen. Allerdings muss Kritik immer so formuliert werden, dass man etwas daraus lernt. Auszubildende dürfen nicht frustriert werden. Der Spruch „Lehrjahre sind keine Herrenjahre“ ist keine Ausrede.

Sollte sich der Frust häufen, können sich Auszubildende an den Betriebsrat wenden. Wenn es zum Äußersten kommt, dann können sie die IHK einschalten, die sich mit dem Arbeitgeber in Verbindung setzt.

Wichtig ist der Rahmenplan. Arbeitgeber sind dazu verpflichtet, einen Ausbildungsplan vorzulegen. Darin steht, was wann von den Auszubildenden erwartet wird. Dieser Plan sollte als Grundlage dienen.

Viele können wegen Fehlern ins stundenlange Grübeln kommen und bleiben deshalb nachts wach liegen. Was können Sie empfehlen, um den Kopf wieder frei zu bekommen?

Es ist in Ordnung, wenn man gelegentlich ins Grübeln kommt, das sollte aber die Ausnahme sein. Wer nicht gut schläft, weil sie oder ihn etwas bedrückt, kann auch nicht gut arbeiten. Darunter leidet nicht nur die Qualität, sondern auf lange Sicht auch die Gesundheit.

Anzeige Anzeige

Um mit Stress richtig umgehen zu können, müssen die Ressourcen gestärkt werden. Ressourcen sind zum Beispiel Ernährung, Sport, Freizeit oder soziale Kontakte. Wer starke Ressourcen hat, dem fällt es leichter, mit Stress umzugehen.

Helfen können auch bestimmte Strategien. Hierbei überlegt man sich, was den Stress auslöst und ob er positiv oder negativ wirkt. Stress muss nichts Schlechtes sein. Die Frage ist dann, ob die Ressourcen reichen, um damit klarzukommen. Danach kann man den Stress neubewerten oder sein Verhalten ändern, um dem Ganzen entgegenzuwirken, zum Beispiel mit Atemübungen.

Wirtschaftspraxis

Welche Rolle spielen Perfektionismus und der Anspruch an sich selbst, immer alles richtig zu machen?

Lernen bedeutet immer, Fehler zu machen. Wichtig im Umgang mit Fehlern ist es, die eigenen Erwartungen mit denen des Ausbilders abzustimmen. Dabei hilft auch der bereits angesprochene Rahmenplan. Denn darin ist festgelegt, was man schon können sollte und was man noch lernen muss. Am besten ist es, wenn regelmäßige Feedbackgespräche stattfinden. Perfektionismus ist übrigens ein extremes Verhalten.

Mal angenommen, als Auszubildender hat man wirklich eine Aufgabe vergeigt. Wie würden Sie damit umgehen?

Kommunikation ist alles! Wer einen Fehler begangen hat, sollte das unbedingt mit dem Ausbilder besprechen. Fehler sind auch Ergebnisse, die Frage ist, wie man damit umgeht. Das kann von Firma zu Firma sehr unterschiedlich sein. Zu schämen braucht man sich nicht, wenn man etwas falsch gemacht hat. Denn Scham zeigt, dass es einem sehr wichtig ist. Ehrlichkeit lohnt sich.

Zweites Beispiel: Stellen wir uns vor, der Ausbilder meckert die ganze Zeit oder macht nebenbei abfällige Bemerkungen über den Lehrling. Wie sollte man sich dann am besten verhalten?

Ein solches Verhalten ist inakzeptabel und unprofessionell! Der Ausbilder würde in einem solchen Fall gegen seine Fürsorgepflicht gegenüber seinem Auszubildenden verstoßen. Auszubildende haben nicht nur ein Recht auf körperliche, sondern auch auf geistige Unversehrtheit. Jeder Ausbilder wird von der IHK auf seine pädagogische Eignung geprüft. Daran muss man ihn messen.

Richtig über Fehler zu kommunizieren, will gelernt sein. Was raten Sie Auszubildenden, was Ausbildern? Wie gibt man richtig Feedback, wie nimmt es auf?

Feedback geben ist eine Kunst, Feedback aufzunehmen aber auch. Wichtig ist, wertschätzend und beschreibend zu kommunizieren. Man sollte nicht nur Negatives bemerken, sondern auch Positives und keine Vorwürfe machen. Man sollte nicht anfangen zu diskutieren und am besten in der Ich-Form sprechen.

Es gibt eine Vier-Schritt-Methode, die dabei helfen kann: Zunächst sollte man beschreiben, was passiert ist. Das ist besser, als die Situation direkt zu bewerten. Als zweites sollte man sagen, was man im Moment fühlt, und anschließend das Bedürfnis hinter diesem Gefühl äußern. Als letztes sollte man eine Bitte formulieren, statt eine Verhaltensänderung einzufordern.