Für das hart getroffene Friseurhandwerk konnten die Innungen der Kreishandwerkerschaft 86.000 Euro sammeln. Mit der Spendenaktion beweisen die Innungen ihren Zusammenhalt, findet Thorsten Coch, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft.



Herr Coch, mit der Solidaritätsaktion konnten Sie ziemlich genau 86.000 Euro für die Friseurbetriebe der Kreishandwerkerschaft Osnabrück sammeln. Wie haben Sie das geschafft?

Zuerst muss die Idee im Vorstand der Kreishandwerkerschaft geboren werden. Das war bei den Friseurinnen und Friseure schnell der Fall, denn sie sind von den Corona-Beschränkungen mit einem zeitweisen Berufsverbot besonders hart getroffen. Mit der Aktion wollte der Vorstand der Kreishandwerkerschaft eine Botschaft transportieren: Als Kreishandwerkerschaft sind wir eine Solidargemeinschaft, die einander hilft. Dank Schnelligkeit, Organisationsgeschick und Überzeugungskraft konnten wir schließlich alle Interessen unter einen Hut bekommen: Die Obermeister, also die ehrenamtlichen Innungsvorsitzenden, zeigten sich spontan überzeugt. Alle Innungen haben sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten beteiligt – ein starkes Zeichen!

Jeder Salon hat rund 700 Euro erhalten. Wie haben die Friseure auf den Geldsegen reagiert?



Uns allen ist bewusst: 700 Euro sind keine Rettung. Aber es ist eine gute Möglichkeit, erste Rechnungen zu zahlen. Dementsprechend haben die Friseure die Überweisung sehr dankbar aufgenommen. Die Reaktionen waren euphorisch, für viele kam das Geld überraschend.

„Aus den Rückmeldungen kann ich die eine oder andere Freudenträne herauslesen. “ Thorsten Coch

Auch andere Innungen sind sicherlich von der derzeitigen Wirtschaftskrise getroffen. Wie ist die Stimmung?

Genauso heterogen wie das Handwerk ist, ist auch die Stimmung in den Innungen unterschiedlich. Am schwersten haben es die Friseure und Kosmetiker, weil sie ihren Beruf nicht ausüben können. Auch im Bereich der Nahrungsmittel – Bäcker, Konditor, Fleischer – sieht es weniger gut aus, weil zum Beispiel der Cateringbetrieb weggebrochen ist. Die Gebäude- und Textilreiniger sind ebenfalls getroffen, da viele Büros leer stehen oder keine Bettdecken aus den Hotels mehr zum Reinigen kommen. Zu nennen ist auch die Kfz-Branche: Hier sind viele große Ausstellungshallen menschenleer. Aber in anderen Bereichen geht die Arbeit im Handwerk, wenn auch mit einigen Einschränkungen und Hürden, weiter.

Wie viele Innungen sind in der Kreishandwerkerschaft organisiert? Aus welchen Handwerksbranchen stammen sie?

Insgesamt haben wir 35 Innungen in der Kreishandwerkerschaft. Dabei decken wir fast das gesamte Spektrum des Handwerks ab. Ein großer Teil macht das Bau- und Ausbaugewerbe aus. Zum Beispiel Maler, Tischler, Dachdecker, Zimmerer, Fliesenleger Metaller und Anlagenmechaniker. Dazu kommen neben dem Nahrungsmittelhandwerk die körpernahen Dienstleistungen. Vertreten sind auch Berufe wie Schuhmacher, Uhrmacher, Goldschmiede, Fahrzeugbauer oder Raumausstatter.

Was leisten Sie für Ihre Mitglieder? Was sind Ihre Aufgaben als Kreishandwerkerschaft?



Zum einen sind wir die Informationsquelle für unsere Mitglieder. Wenn sich zum Beispiel die Coronaverordnungen ändern, informieren wir tagesaktuell darüber und beraten die Betriebe. Daneben haben wir eine juristische Abteilung, die sich mit Arbeits- und Tarifrecht befasst. Hier sind wir die Dienstleister-Spezialisten. Zudem organisieren wir, abgestimmt auf die Bedürfnisse der Mitglieder, Seminare und Schulungen. Als letztes sind wir auch Rahmenvertragspartner, zum Beispiel für Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik oder Strom- und Gaslieferung.

„Das Handwerk ist flexibel und vor allem krisenfest.“ Thorsten Coch

Wie blicken Sie in die Zukunft? Die Coronapandemie ist ja noch lange nicht abgeklungen…

Das Handwerk ist flexibel und vor allem krisenfest. In der Regel haben wir es im Handwerk mit kleinen und mittleren Familienbetrieben zu tun, die schneller auf neue Situationen reagieren können als große Organisationen. Insgesamt ist hier die Lage unterschiedlich. Ich bin davon überzeugt, dass die, die bedauerlicherweise von der Krise getroffen sind, gut und schnell herauskommen werden. Perspektivisch ist Corona nicht das größte Problem, sondern eher der Fachkräftemangel, der sich aus dem fehlenden Nachwuchs ergibt.

Seit dem 1. März sind die Friseursalons wieder geöffnet. Was wünschen Sie sich für Betriebe?

Dass sie durcharbeiten können. Ich wünsche mir Planungssicherheit für die Betriebe. Politik und Berufsgenossenschaften sollten Vorgaben mit Augenmaß erlassen und nicht übers Ziel hinausschießen. Ich hoffe, dass es keinen weiteren Lockdown mit Schließungen geben wird, sondern dass die Friseure am Stuhl und an der Schere bleiben können.