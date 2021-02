Noch kein Alltagsbild: Ein Elektroauto - hier ein Prototyp des Audi e-tron - zieht einen schweren Anhänger. Dennoch gibt es einige Möglichkeiten, mit dem E-Auto als Zugmaschine zu fahren.

Audi

Osnabrück. Der Durchbruch der Elektroautos wird seit Jahren immer wieder beschworen, jetzt scheint es wirklich so weit zu sein: Die E-Mobilität wird in den kommenden Jahren zur Massenbewegung werden. Größere Reichweiten dank größerer Batterien, kürzere Ladedauer dank schneller Ladesäulen – die Alltagstauglichkeit der Strommobile nimmt deutlich zu. Doch wie brauchbar sind E-Autos eigentlich als Zugmaschine, können sie Caravan, Boot oder Pferdebox ziehen? Wer wirklich schwere Last ziehen will, bekommt derzeit dafür kein passendes E-Mobil.

Dabei gilt grundsätzlich: Wenn ein Fahrzeug über ausreichend Drehmoment und Gewicht verfügt, kann es einen Anhänger ziehen. Beide Anforderungen werden von (zumindest den größeren) Elektroautos erfüllt. Drehmoment steht in aller Regel durch