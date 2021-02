Zusammen stark und aktiv sein Das Familienbündnis für die Region Osnabrück CC-Editor öffnen

Peter Forkert, Geschäftsführer ebm elektro-bau-montage GmbH & Co. KG und erster Vorsitzender des Familienbündnisses, Landrätin Frau Kebschull als Schirmherrin des Familienbündnisses, Oberbürgermeister Griesert als Schirmherr des Familienbündnisses, und Cathrin Meyer, Optik Peter Meyer und zweite Vorsitzende des Familienbündnisses. Swaantje Hehmann

Osnabrück . Ein Familienbündnis für die Region Osnabrück – ein Bündnis, das die Bedarfslagen von Familien in Bezug auf die Vereinbarkeit von Pflege, Kinderbetreuung und Beruf, Wohnen, Gastronomie und vielem mehr erfassen und in die Öffentlichkeit tragen will.