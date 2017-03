1000 VfL-Fans fahren mit lilaweißem Sonderzug nach Regensburg

Der VfL Osnabrück tritt am Samstag um 14 Uhr beim SSV Jahn Regensburg an. 1000 Anhänger haben sich in den frühen Morgenstunden am Osnabrücker Bahnhof versammelt, um die Fahrt zum Auswärtsspiel mit dem Sonderzug anzutreten.