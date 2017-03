Video-News: u.a. VfL-Fans wollen mit dem Rad zum Spiel nach Lotte fahren

In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 24. März 2017 hat unsere Leser folgendes am stärksten interessiert:

Polizei nimmt aus Ameos-Klinik geflohenen Straftäter fest

Fan organisiert größte Radtour der VfL-Geschichte

Anwohner genervt wegen anhaltender Straßensperrungen

Vorschaubild: David Ebener