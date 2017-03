Osnabrücker JVA-Beamtin über Häftlinge, Gefahren und das Schöne am Beruf

Sandra Mathiske arbeitet als Justizvollzugsbeamte in der JVA Lingen Abt. Osnabrück. In ihrem Beruf setzt sie sich täglich mit den Häftlingen auseinander und steht im ste̱tigen Kontakt. Wir haben sie einen Tag in ihrem Job begleitet und über Empathie, Gefahren in ihrem Job und schönen Momenten während der Arbeit gesprochen.