Harald Kleem tritt wieder an Grüne im nördlichen Emsland küren Bundestagskandidaten

pm/gs Leer. Einstimmig haben die Grünen im nördlichen Emsland und im Landkreis Leer Harald Kleem aus Ostrhauderfehn zu ihrem Direktkandidaten für die Bundestagswahl am 24. September 2017 gewählt. Damit steht fest, dass der 63-jährige Pädagoge im Wahlkreis 25 Unterems wie bereits 2013 gegen Gitta Connemann (CDU) und Markus Paschke ins Rennen gehen wird.

„Klimaschutz, Gerechtigkeit und Frieden in Europa und der Welt waren drei Kernpunkte seiner Bewerbungsrede“, teilten die Grünen am Sonntag in einer Presseerklärung mit. Deutschland als eines der reichsten Länder der Welt lebe auf Kosten anderer und verbrauche zu viel Ressourcen, gerade deshalb stelle sich die Frage, wie wir mit dem Planeten umgehen, mahnte Kleem. Ihm geht es nach eigenem Bekunden um eine nachhaltige Gestaltung der Zukunft. Dabei helfe das Sankt-Florians-Prinzip ebenso wenig wie Verbote. So sei es beim Thema Trinkwasserschutz und der Gülleverordnung klug, Landwirte und Verbraucher zu einem bewussteren Handeln zu bewegen.

Kleem berichtete der Mitteilung zufolge von seinen Erfahrungen mit internationalen Jugendprojekten, die seinen Blick auf die Heimat und die Welt verändert hätten. Menschen zu helfen, sei für ihn auch eine internationale Aufgabe, nicht zuletzt, um Fluchtursachen zu beseitigen. „Jeder Mensch, der im Mittelmeer ertrinkt, ist ein Opfer unterlassener Hilfeleistung“, so Kleem. Die Flüchtlingscamps im Libanon habe er persönlich besucht und als menschenunwürdig empfunden.

Mit Blick auf Deutschland zeigte sich Kleem besorgt über die aus seiner Sicht wachsende Armut: „Viele Menschen sind abgehängt, denen müssen wir uns widmen, die Förderung von Kindern und Jugendlichen ist deshalb besonders wichtig“.

Darüber hinaus bekannte sich Kleem klar zu Europa, dass trotz der bestehenden Probleme jede mögliche Unterstützung verdiene. „Allen Kritikern sage ich: In der Europäischen Union ist es insgesamt gut gelaufen, seit mehr als 70 Jahr leben wir in Frieden“. Am Rande Europas dagegen sähe es leider anders aus. Nach seiner Ansicht zeigen die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine, wie gefährdet der Frieden zurzeit ist.