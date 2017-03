Feuerwehr im Einsatz 100 Liter Diesel laufen an Tankstelle aus

100 Liter Diesel laufen an Tankstelle aus MEC öffnen

Wegen eines technischen Defekts an einer Tanksäule waren rund 100 Liter Diesel unkontrolliert ausgelaufen. Um einen Umweltschaden zu verhindern, wurde der Kraftstoff mit Bindemittel aufgenommen. Foto: Feuerwehr Landkreis Leer/Dominik Janßen

pm/hdw Westoverledingen. Die Feuerwehr Großwolde musste am Donnerstagabend zu einem Umwelteinsatz bei einer Tankstelle in Westoverledingen ausrücken. Wegen eines technischen Defekts an einer Tanksäule waren rund 100 Liter Diesel unkontrolliert ausgelaufen.

Als der Fehler in der Anlage auffiel, wurde sie sofort mittels Notabschaltung gestoppt und die Feuerwehr gerufen. Die Einsatzkräfte waren binnen weniger Minuten vor Ort. Die Tankstelle wurde zunächst abgesperrt. Der ausgelaufene Kraftstoff wurde mit Ölbindemittel aufgenommen, um so einen größeren Umweltschaden zu verhindern. Kaffee für die Feuerwehr Durch die Tankstelle wurde zeitgleich eine Servicefirma zur Reparatur des Schadens informiert. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte rund eine Stunde. Als kleines Dankeschön spendierte die Eigentümerin der Tankstelle eine Runde Kaffee für die Feuerwehrleute.