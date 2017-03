Elli Geiger nun 3. Vorsitzende FC Frisia erstmals mit weiblichem Vorstandsmitglied

Völlenerkönigsfehn. Erstmals in der Geschichte des FC Frisia gehört mit Elli Geiger erstmals eine Frau dem Vorstand an. Geiger, die sich im Verein beim Kinderturnen einbringt, übernahm das Amt der 3. Vorsitzenden.

Den Vorschlag hatte in der Generalversammlung im Vereinslokal Veen der Vorsitzende Gerd Janssen eingebracht. Er begründete „diesen seinen ausdrücklichen Wunsch“ damit, dass der Turnbereich im Verein fest installiert und im Vorstand vertreten sein müsse. Die 49 Mitglieder folgten einstimmig in offener Wahl der Bitte Janssens.

Mit dem bisherigen Schriftführer Olaf Jongebloed-Kossenjans bekam der FC Frisia nach einer geheimen Abstimmung gegen Martin Smidt auch einen neuen 2. Vorsitzenden. Die beiden Positionen hatten zur Neuwahl gestanden, da der bisherige „Vize“ Gerd Plock bereits im Vorfeld signalisiert hatte, nach 13 Jahren nicht wieder kandidieren zu wollen. Die Wahl des 3. Vorsitzenden war erforderlich geworden, da der bisherige Amtsinhaber Günter Hillmer im September letzten Jahres erst 46-Jährig plötzlich verstorben war,

Kein Kandidat für Schriftführeramt

Den Vorstand vervollständigen nach jeweils einstimmigen Votum in offener Abstimmung bei eigenen Enthaltungen Gerd Janssen (1. Vorsitzender), Jörg Schulte (Fußballobmann), Michael Hillebrand (stellvertretender Fußballobmann), Gerhard Schütte (Jugendobmann), Ludger Schade (stellvertretender Jugendobmann), Arnold Bloem (Pressewart), Rolf Wiebkes (Sozialwart) und Frank Hockmann (Kassenwart). Da das Amt des Schriftführers nicht besetzt werden konnte, erklärte Hockmann sich bereits, dessen Aufgaben kommissarisch mit zu übernehmen.

Dem Festausschuss gehören zukünftig Wiebke Alberring, Ilka Dröge, Monique Abheiden und Herbert Feldick an, ebenfalls vierköpfig ist der Ehrenrat mit Arthur Aalderks, Rolf Recht, Hans-Georg Weber und Theo Heidelberg.

Verbesserung im Herrenfußball

Der Vorsitzende betonte in seinem Jahresbericht, dass sich im Herrrenfußball die Situation personell verbessert habe, das gelte auch für das Miteinander. Beachtlich schlage sich die Damenfußballmannschaft. Mit Unterstützung von Manfred Bussmann wolle der Vorstand weitere Sportler gewinnen, die sich dem Schiedsrichteramt zur Verfügung stellen. Bei der Damengymnastik und dem Kinderturnen gebe es nach wie vor eine gute Beteiligung, während die Zumbagruppe aufgrund mangelnder Beteiligung aufgegeben werden musste.

Über den Nachwuchs, der unter dem Dach der SG Völlen mit Spielern des VfR Eintracht Völlen und Stern Völlenerfehn am Ball ist, berichteten Gerd Schütte und Ludger Schade. Die SG nimmt mit elf Mannschaften am Spielbetrieb teil. Beide Jugendwarte riefen die Herrenfußballer auf, sich als Übungsleiter zur Verfügung zu stellen. Es fehle derzeit an weiteren geeigneten Übungsleitern und Betreuern.

Kassenwart Frank Hockmann gab einen Einblick in die finanzielle Situation. Laut dem Kassenwart kann der Verein am Ende dieses Jahres wieder schwarze Zahlen schreiben. Hinsichtlich des Festlegens der Altersbegrenzung für den Erwachsenenbeitrag folgte die Versammlung mit breiter Mehrheit Hockmanns Vorschlag. Sportler, die das 23. Lebensjahr vollendet haben, zahlen zukünftig 37,50 Euro pro Halbjahr. Dagegen bleibt der Beitrag für Jugendliche unter 18 Jahren bei 18 Euro halbjährlich.

Ehrungen und „Frisia-Echo“

Für 50-jährige Mitgliedschaft bekam Johann-Bernd Kannegießer eine Urkunde und einen Blumenstrauß überreicht. Erstmals vergeben wurde die Auszeichnung „Frisia-Echo“, die in Anlehnung an die viermal jährlich erscheinende Vereinszeitung vergeben werden soll. Als erste Preisträgerin wurde Olga Sandersfeld ausgezeichnet, die seit 33 Jahren die Gymnastikabteilung führt. Viel Beifall gab es auch für Gerd Plock, der als Vorstandsmitglied verabschiedet wurde. Laut dem Vorsitzenden hat sich dieser insbesondere bei anstehenden Bau- und Sanierungsarbeiten eingesetzt.