Nach Klinikaufenthalt verschwunden Polizei Leer/Emden sucht nach vermisster Naciye T.  

Leer/Emden. Die Polizei Leer/Emden sucht nach der 42 Jahre alten Naciye T. Sie war Patientin im Klinikum Emden und hat dieses ohne Angabe von Gründen am Montagnachmittag verlassen.

Auf Grund der ärztlichen Bewertung ist von keiner Gefährdung der Frau auszugehen, deshalb gab es auch noch bis zum jetzigen Zeitpunkt keine polizeilichen Maßnahmen wie einen öffentlichen Suchaufruf. Die Polizei hatte bisher vermutet, dass eine baldige Rückkehr zu bekannten Kontaktadressen erfolgt. Am Donnerstagnachmittag änderte sich die Situation allerdings, so dass nunmehr aufgrund von neuen Erkenntnissen der Polizei eine Gefährdung ihrer Person nicht ausgeschlossen werden kann, heißt es in einer Mitteilung vom späten Nachmittag.

Deshalb bitten die Beamten um Unterstützung der Bevölkerung, um den Aufenthaltsort von Naciye T. festzustellen. Die 42-Jährige hat eine eher hagere Figur mit südosteuropäischer Erscheinung. Sie ist 1,61 Meter groß, trägt dunkles, schulterlanges Haar und war zuletzt bekleidet mit einer Jeanshose und einem dunkelbraunen Parka.

Wer die Frau gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Bei der Dienststellen in Leer unter Telefon 0491/976900 oder in Emden unter 04921/8910.