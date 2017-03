Startschuss in der Haubreede Glasfaserausbau in Westerkappeln hat begonnen

Westerkappeln. In der Sophie-Scholl-Straße ist ein Bautrupp unterwegs. Mit dem Endausbau im zweiten Bauabschnitt der Siedlung hat das nur bedingt zu tun. Bevor gepflastert und geteert wird, hat die Deutsche Glasfaser (DG) die Gunst der Stunde genutzt, vorab ihre Kabel zu verlegen.

Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer wollte es da nicht versäumen, einen Pressetermin anzuberaumen, auch wenn es nach den Osterferien erst so richtig losgehen soll. In der Haubreede müsse man so keine Bürgersteige aufmachen, begründet Hans-Georg Siemer, Bauleiter der DG, die „Vorzugsbehandlung“.

Die Strategie der Deutschen Glasfaser

Rund 40 Häuser werden in der Siedlung angeschlossen. In ganz Westerkappeln inklusive der Siedlungen Hollenbergs Hügel und Ortfeld haben sich nach letztem Stand 626 Haushalte für einen Glasfaseranschluss entschieden.

Die Strategie der DG, Westerkappeln in mehrere, kleine sogenannte Polygone aufzuteilen, ist damit offensichtlich aufgegangen. Ursprünglich hatte das Unternehmen für rund 2600 in Frage kommende Haushalte eine Mindestanschlussquote von 40 Prozent vorausgesetzt. Nun sind gerade einmal etwa 24 Prozent erreicht. In den Polygonen Süd-West, Süd-Ost, Nord-West und Nord-Ost sowie am Hollenbergs Hügel und im Ortfeld wurde die 40-Prozent-Marke aber jeweils geknackt.

Kein Highspeed im Zentrum

Außen vor bleiben dagegen vorerst Hambüren, das Industriegebiet Velpe, das Gewerbegebiet Gartenkamp als auch das Zentrum. Große-Heitmeyer bedauert das, zumal es auch fürs Rathaus und das Schulzentrum kein Highspeed-Internet gibt. Die Bauherren in der neuen Siedlung am Gartenmoorweg müssten sich ebenso eine andere Lösung suchen. Die DG habe sich zu entsprechen Anfragen der Gemeinde nicht geäußert, erläutert die Bürgermeisterin. „Vectoring ist dort aber auf jeden Fall möglich.“

Förderanträge für Breitbandausbau

Trotz dieser weißen Flecken ist Große-Heitmeyer froh, „dass wir es geschafft haben. Glasfaser wertet den Ort unheimlich auf.“ Sie hofft, dass in absehbarer Zeit auch die Außenbereiche an die Datenautobahn angeschlossen werden können. Entsprechende Förderanträge beim Bund sind in Bearbeitung.

Rund 40 Kilometer Kabel werden verlegt

Mit dem Verlegen der Leitung hat die DG die nach eigenen Angaben auf den Glasfaserausbau spezialisierte mih GmbH aus Münster als Generalunternehmen beauftragt. Rund 40 Kilometer Kabel werden in den nächsten Wochen in Westerkappeln in die Erde gebracht. „Wir gehen dafür 50 bis 55 Zentimeter ab Fahrbahnoberkannte in die Tiefe“, erläutert mih-Bauleiter Esmir Brcvak.

Anschüsse bis ins Haus

Vom Hauptkabel werden Leerrohre zu jedem Haus, das angeschlossen wird, gezogen. Im Haus werde für den Anschluss ein etwa zwölf Millimeter dickes Loch durch die Außenwand gebohrt. „Den Anschluss machen wir dann dort, wo der Kunde ihn hinhaben will“, sagt Brcvak. Für die Leerrohre im Haus seien allerdings die Kunden selbst verantwortlich.

Auch in Lotte geht es bald los

Der Hauptverteiler, der sogenannte Point of Presence (PoP), wird nach Angaben von Siemer an der Ecke Heerstraße/Von-Loen-Straße aufgestellt. Dies sei am 5. April vorgesehen. Der Glasfaserausbau im Süden soll ihm zufolge am 12. Juni starten. Zwei Wochen vorher sei der Baubeginn für Wersen geplant, danach folgten die anderen Ortsteile in der Gemeinde Lotte.

Vergünstigte Tarife weiter gültig?

Wer jetzt noch mit einem kostenlosen Anschluss und zu vergünstigten Tarifen auf den Glasfaser-Zug aufspringen möchte, sollte sich sputen. „Meines Wissens gilt das noch“, sagt Michael Stille (Stille Computer), Vertriebspartner der DG in Westerkappeln. Die Service-Hotline des Unternehmens beantwortet die Frage nach den Rabatten mit einem „normalerweise schon“. Auf der Homepage der DG wird man schon gar nicht klüger. Dort steht der Fortschritt auf Phase 3 („Planungsphase“).

Am Mittwoch Infoabend

Möglicherweise lohnt für Interessierte der Besuch des Bauinfoabends, zu dem die Deutsche Glasfaser am Mittwoch, 29. März, um 19 Uhr ins „Alte Gasthaus Schröer“ einlädt.

Fragen rund um einen Anschluss beantwortet außerdem der Vertriebspartner (Stille Computer, Vidumstraße 1 in Westerkappeln, Tel.: 05404/994978) oder die DG-Service-Hotline unter Tel.: 02861/890600.