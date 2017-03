Unterschriften gegen „Turbo-Abi“ Aufbegehren in Lotte und Westerkappeln

Lotte/Westerkappeln. Viele haben es vielleicht noch gar nicht mitbekommen, andere die amtliche Bekanntmachung im „Wochenblatt“ überlesen. Sowohl im Lotter als auch im Westerkappelner Rathaus können Bürger sich in die Unterschriftenliste gegen das sogenannte Turbo-Abitur (G8) eintragen.

Es geht um die Rückkehr zur Hochschulreife nach 13 Jahren. Hinter der Unterschriftenaktion steht die Elterninitiative „G9 Jetzt! NRW“. Es handelt sich erst um das zweite Volksbegehren in der Geschichte von Nordrhein-Westfalen. Vor fast 40 Jahren gab es Widerstand gegen die von der damaligen SPD/FDP-Landesregierung beschlossene Einführung der „Kooperativen Schule“. Mit 3,6 Millionen Unterschriften wurden die Pläne unter dem Motto „Stop Koop“ zu Fall gebracht.

Vom Begehren zum Entscheid

Um jetzt erfolgreich zu sein, reichen den Initiatoren rund 1,1 Millionen Unterstützer. Lehnt der Landtag das Volksbegehren dann ab, hätte das einen Volksentscheid zur Folge. Dieser ist mit einer Wahl vergleichbar, nur dass es hierbei um eine Sachfrage geht und nicht um die Wahl von Parteien. Damit ein Volksentscheid gültig ist, muss die Mehrheit der Abstimmenden mindestens 15 Prozent aller Stimmberechtigten ausmachen. In NRW sind das momentan etwa zwei Millionen Menschen.

Eintragen in den Rathäusern

Doch schon auf gut die Hälfte für das Volksbegehren zu kommen, ist kein Selbstläufer. Die Unterschriftenaktion läuft seit dem 5. Januar. Wie viele Bürger sich bislang eingetragen haben, ist nicht bekannt. Das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW hat die Städte und Gemeinden angewiesen, keine Zwischenstände herauszugeben. „Wir haben schon einige Unterschriften“, sagt Günter Rahmeier, Leiter des Westerkappelner Ordnungsamtes, lediglich dazu. Die Listen liegen in Zimmer 3 der Gemeindeverwaltung Westerkappeln und im Rathaus der Gemeinde Lotte, Westerkappelner Straße 19, Zimmer 33, aus.

Geringeres Problembewusstsein?

Aus Sicht der Initiatoren erschwerend kommt in Lotte und Westerkappeln hinzu, dass es hier kein Gymnasium gibt, das Problembewusstsein demzufolge geringer sein dürfte. Wer an der Gesamtschule sein Abitur macht, hat dafür jetzt schon neun Jahre Zeit.

Noch bis einschließlich zum 7. Juni können sich die Bürger in die Unterschriftenliste eintragen. Diese müssen lediglich den Personalausweis mitbringen. Die Verwaltung prüft, ob die Unterzeichner wahlberechtigt sind. Aus diesen formalen Gründen dürften die Listen auch nicht in Schulen oder an anderen Orten ausgelegt werden, erläutert Rahmeier.

Extra Öffnungszeiten

Die Teilnahme kann auch nur am eigenen Wohnort erfolgen. Name, Vorname und Adresse sowie die persönliche Unterschrift reichen. „Das dauert nur eine Minute“, sagt Rahmeier zum zeitlichen Aufwand.

Damit jeder Bürger auch die Möglichkeit zum Unterzeichnen hat, müssen die Listen einmal in der Woche bis 18 Uhr zugänglich sein. Dafür lassen die Verwaltungen die Rathäuser donnerstags eine halbe Stunde länger geöffnet. „Aber nur für diesen Zweck und nicht etwa, um noch was im Meldeamt zu erledigen“, betont Rahmeier. Einmal im Monat müssen die Rathäuser für das Volksbegehren sogar sonntags vier Stunden öffnen. Das nächste Mal ist dies am kommenden Sonntag, 26. März, von 9 bis 13 Uhr der Fall sowie am 30. April und letztmalig am 28. Mai.

Übrigens: Es gibt auch die Möglichkeit, den Eintragungsschein online zu beantragen oder selbst Unterschriften zu sammeln. Mehr zum Volksbegehren und zu den Zielen der Initatoren gibt es im Internet auf www.g9-jetzt-nrw.de .