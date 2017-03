Stellungnahme mit Sprengkraft Städte stellen neue Westerkappelner Rettungswache in Frage

Westerkappeln/Mettingen. Bis Ende 2018 möchte der Kreis Steinfurt in Westerkappeln eine neue Rettungswache an der Mettinger Straße in Betrieb nehmen. Geraten diese Pläne jetzt doch noch ins Wanken? Die Städte Ibbenbüren, Rheine, Greven, Lengerich, Emsdetten, Ochtrup und Steinfurt schießen jedenfalls quer.

In einer gemeinsamen Stellungnahme stellen die neun Stationskommunen die Sinnhaftigkeit einer neuen, größeren Wache in Westerkappeln erheblich in Frage.

In der kommenden Woche soll der Kreisausschuss den Bedarfsplan für den Rettungsdienst im Kreis Steinfurt endgültig beschließen. Im Februar hatte die Kreisverwaltung den entsprechenden Entwurf vorgelegt. Dieser resultiert aus einer im vergangenen Herbst abgeschlossenen Untersuchung eines externen Gutachterbüros.

Veraltete Werte zugrunde gelegt

Und hier setzen die sieben Stationskommunen mit ihrer Kritik an: Denn der Untersuchung zugrunde gelegt hätten die Einsatzzahlen aus dem Jahr 2015. Diese seien nicht mehr aktuell, heißt es in der Stellungnahme. Bereits vergangenes Jahr hätten die tatsächlichen Einsatzzahlen um elf Prozent höher gelegen, ein weiterer Anstieg sei zu erwarten. Eine bedarfsgerechte Vorhaltung von Rettungsmitteln erfordere auch eine Prognose der künftigen Einsatzzahlen, wird argumentiert.

Bürgermeisterinnen können Kritik nicht nachvollziehen

Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer und ihre Mettinger Kollegin Christina Rählmann, die sich in einer eigenen gemeinsamen Stellungnahme für die schnelle Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes ausgesprochen haben, können diesen Einwand nicht nachvollziehen. „Die Zahlen von heute sind morgen auch schon wieder alt“, meint Rählmann. „Wenn wir jetzt anfangen, einzelne Punkte aufzuweichen, ist niemandem geholfen.“

Große-Heitmeyer findet die Einwände aus Ibbenbüren und den anderen acht Städten anmaßend. „Bloß weil man mit dem Ergebnis eines Gutachtens nicht zufrieden ist, muss man sich ja nicht so auf die Hinterbeine stellen.“

Konkret lehnen die Stationskommunen in ihrer Stellungnahme ab, dass eines von zwei in Ibbenbüren stationierten Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF) künftig in Mettingen seinen Standort haben soll. Dass sie sich dabei auf Zahlen von 2015 berufen, sei an dieser Stelle nur als Randnotiz vermerkt.

In dem Jahr habe das zweite NEF 200 Einsätze gehabt, davon 138 in Ibbenbüren und Hörstel, aber nur 47 in Mettingen, Recke und Westerkappeln. Eine Verlegung des Notarztwagens sei deshalb nicht nachvollziehbar. „Eine immer größer werdende Dezentralisierung des Rettungsdienstes in Richtung Norden schwächt den Erreichungsgrad in den Städten Ibbenbüren und Hörstel“, heißt es in der Stellungnahme.

Zweiter RTW ebenfalls in Mettingen

Und die Stationskommunen gehen noch einen Schritt weiter. Wenn schon – wie vorgeschlagen – eine neue Wache für das NEF in Mettingen gebaut werden solle, sei es ebenso unverständlich, dass tagsüber in Westerkappeln ein zweiter Rettungswagen stehe. Die Fahrzeiten dieses RTWs zu Einsätzen seien dann verhältnismäßig lang, die Einsatzzahlen würden entsprechend niedrig sein. Sinnvoll sei es deshalb, den zusätzlichen RTW ebenfalls in Mettingen zu stationieren, zumal jeder Einsatz des Notarztes den Einsatz eines Rettungswagens erfordere.

Überdies empfehlen die Stationskommunen, den Krankentransportwagen (KTW), der laut Rettungsdienstbedarfsplan ebenfalls in der neuen Wache in Westerkappeln angesiedelt werden soll, auch in Mettingen zu stationieren, da Westerkappeln aufgrund der Nähe häufig von Osnabrück aus mit einem KTW versorgt werde.

Westerkappeln und Mettingen stehen geschlossen hinter Bedarfsplan

Dass die Gemeinde Mettingen sich angesichts dieser Argumente plötzlich auf die Seite der Stationskommunen schlagen könnte, steht wohl nicht zu erwarten. Man werde sich mit Westerkappeln „auf keinen Fall“ auseinanderdividieren lassen, versichert Rählmann. Fachlich wolle sie die Stellungnahme der Stationskommunen gar nicht beurteilen. Dafür gebe es ja die Experten. Und die Gutachter seien zu einem anderen Ergebnis gekommen.

Westerkappeln bereits in Vorleistung

Auch Große-Heitmeyer pocht darauf, dass der Rettungsdienstbedarfsplan so wie im Entwurf beschlossen wird, zumal Westerkappeln mit dem Kauf eines großen Grundstücks an der Mettinger Straße schon in Vorleistung getreten sei und der Neubau der Wache schon mit dem Kreishaushalt beschlossen sei. Der Kreis habe beim Rettungsdienst einen Flächenauftrag. Die Gutachter hätten für den ländlichen Raum eine erhebliche Unterversorgung festgestellt. Dies müsse korrigiert werden.

Das Verhalten insbesondere der Stadt Ibbenbüren findet sie befremdlich. Deren Bürgermeister, Marc Schrameyer, versuche offenbar, „die anderen Städte gegen uns zu mobilisieren.“