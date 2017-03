Freundschaft ist bunt Wettbewerb der Volksbank Westerkappeln-Wersen

Die Jury vor den bunten Werken: Claudia Puke (links, Marketingleiterin der Volksbank) begrüßte die Jury um (von links) Johanna Reckmann, Siegfried Gregor, Dagmar Langbein, Inez Meier zu Farwig und Hildegard Temme. Foto: Christoph Pieper

Westerkappeln/Lotte. So bunt geschmückt wie am Dienstagnachmittag ist der Konferenzraum der Westerkappelner Volksbank-Filiale sonst eigentlich nicht. Genau 50 Bilder in allen erdenklichen Farben hingen säuberlich aufgereiht an den Wänden.