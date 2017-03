Bilanz des Arbeiter-Samariter-Bundes Rettungswache in Werlte mit 1300 Einsätze im ersten Jahr

Werlte. Insgesamt rund 1300 Einsätze sind von der Rettungswache des Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) im ersten Jahr in Werlte absolviert worden. Landkreis und ASB sind zufrieden.

Insgesamt sei man jetzt schneller am Einsatzort in der Samtgemeinde Werlte, teilte der Geschäftsführer des ASB-Kreisverbandes Osnabrück, Thomas Heine, jetzt mit. Nach einem Jahr stehe fest, dass die Notfallsanitäter in knapp 97 Prozent der Einsätze in weniger als 15 Minuten vor Ort gewesen seien.

Von den insgesamt etwa 1300 Fahrten im Jahr 2016 seien 1150 Notfälle gewesen, der Rest Krankenfahrten. „Wir hören immer wieder aus der Bevölkerung, dass wir schnell am Einsatzort sind“, so Heine. Unfälle seien mit etwa fünf Prozent (im vergangenen Jahr waren es 26 in Werlte) nur ein kleiner Teil der täglichen Arbeit der neun Angestellten in der Werlter Wache. Den häufigsten Einsätze – etwa drei Viertel – machten die sogenannten internistischen und neurologischen Notfälle aus, so Heine. Darunter fallen Herzinfarkte, Herz-Kreislauf-Probleme oder auch Schlaganfälle.

Letztere könnten, so Heine, von den speziell geschulten Notfallsanitätern vor Ort behandelt werden, ohne dass ein Notarzt anwesend sein muss. Hinzu komme eine spezielle Leitlinie, entworfen von Wolfgang Hagemann, dem ärztlichen Leiter des Rettungsdienstes im Landkreis Emsland, die diese erweiterten Kompetenzen und Befugnisse möglich mache. „Besonders in einem flächenmäßig so großen Bereich wie dem Emsland ist das wichtig“, sagte Heine. In erforderlichen Fällen würden die Notärzte dann hinzugerufen.

56 Einsätze im Nachbarkreis

Bevor die Rettungswache im vergangenen Jahr an der Kasernenstraße in Werlte errichtet wurde, seien die umliegenden Rettungsdienste aus Sögel, Esterwegen oder Löningen von den Leitstellen nach Werlte geschickt worden. Heutzutage sei es nicht mehr so, dass die Rettungsdienste aus dem Landkreis Cloppenburg ins Emsland führen, sondern umgekehrt, so Heine. 56 Notfälle hätten 2016 von Werlte aus in den Nachbarkreis geführt.

Eine Tatsache, die auch den zuständigen Kreisdezernenten Marc-André Burgdorf zufrieden stimmen lässt. Die 2014 gefasste Entscheidung, den Rettungsdienst in der Fläche auszuweiten, sie die richtige gewesen, meinte Burgdorf beim Besuch der Werlter Wache. Wie Burgdorf weiter mitteilte, sei landkreisweit ein Anstieg der Notfallrettungen um sieben Prozent zu verzeichnen. Waren es 2015 noch etwa 25.800 Notfälle, so mussten die Rettungsdienste im vergangenen Jahr etwa 27.500 mal ausrücken.

DRK abgelöst

Der ASB hatte im Januar 2016 das Deutsche Rote Kreuz in Werlte abgelöst, das die Aufgabe seit September 2015 vorübergehend ausgeübt hatte. Der Kreisverband Osnabrück hatte eine europaweite Ausschreibung des Landkreises im Sommer gewonnen. Innerhalb von drei Monaten wurde ein rund 300 Quadratmeter umfassendes Gebäude errichtet, von dem aus jeweils zwei Mitarbeiter mit einem Rettungswagen und einem Ersatzfahrzeug rund um die Uhr zu Notfällen in der Samtgemeinde Werlte ausrücken.

