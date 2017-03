Eröffnung am 31. März „Dry Dudes“ läuten Werlter Woche ein

Werlte. Am ersten Aprilwochenende findet die Werlter Woche statt. Bereits am Freitag, 31. März, steht ein Festakt zur offiziellen Freigabe der Dorferneuerungsmaßnahmen rund um die Haupt- und Poststraße an.

Nach der feierlichen Einweihung am Freitag um 17 Uhr mit zahlreichen Gästen wird zum Freibier eingeladen. Für das musikalische Programm auf der Bühne sorgt das St. Sebastianus Orchchester ab 18.30 Uhr. Es folgen um 20 Uhr die „Dry Dudes“, die Band mit Erwin Holm und Patrick Schütte aus Surwold, die im vergangnen Jahr angetreten sind, um ihre musikalische Karriere aus dem Emsland heraus zu starten.

Die erstmals im vergangenen Jahr präsentierte Gourmetmeile wird an allen drei Aktionstagen auf dem Kirchvorplatz in Werlte aufgebaut sein und verschiedene Köstlichkeiten hiesiger Anbieter offerieren. Der Samstag auf der Werlter Woche startet ab 11 Uhr mit dem Kinderflohmarkt rund um die St. Sixtus Kirche. In der Ortsmitte stellen sich tagsüber zahlreiche Vereine und Gruppen an ihren Ständen vor und laden zum Probieren und Mitmachen ein. Auf der Bühne in der Ortsmitte präsentieren einige Vereine ihr sportliches oder musikalisches Können. Am Samstagabend wird die Band „Cadillac“ von der Bühne aus für Partystimmung sorgen.

Besuchermagnet auf der Werlter Woche ist seit etlichen Jahren die Krone-Meile, die als Highlight in diesem Jahr auf dem Parkplatz der Hümmlinger Volksbank einen GPS-gesteuerten Trecker präsentiert, so die Veranstalter vom Handels- und Gewerbeverein (HGV) Werlte.

Auch am Sonntag setzt sich das Programm des Samstags fort. Mit einem verkaufsoffenen Sonntag, Trödelmarkt und einem abwechslungsreichen Marktgeschehen laden die Werlter in ihre Stadt ein. Um die Ortsmitte mit den Geschäften im Industriegebiet zu verbinden, ist auch die Harener Bahn „Emma“ am Samstag und Sonntag in Werlte wieder im Einsatz.