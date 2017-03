Alte Ortstafeln gestohlen Stadt-Schilder in Werlte ausgetauscht

Werlte. Am Donnerstag haben die Angestellten vom Werlter Bauhof die neuen Stadt-Schilder gegen die alten Gemeindetafeln ausgetauscht.

Gut 20 Schilder mussten Manfred Stürmeyer und Werner Abeln austauschen. Mancherorts mussten allerdings die alten Gemeinde-Schilder gar nicht mehr ausgebaut werden – denn sie wurden gestohlen. Etwa acht Stück seien in den vergangenen Wochen und Monaten seit der Bekanntgabe, dass Werlte eine Stadt wird, entwendet worden, so Abeln.

(Weiterlesen: Minister übergibt Urkunde: Stadt Werlte „lebendig und liebenswert“)

Unterdessen gibt es bereits Überlegungen, was mit den übrigen, alten Ortsschildern passieren soll. Wie Bürgermeister Daniel Thele im Gespräch mit unserer Redaktion mitteilt, sei auf der Feier zur Stadternennung am Mittwoch die Idee geäußert worden, die Schilder in einer Auktion an Höchstbietende zu verkaufen und die Erlöse für einen guten Zweck zu spenden.

(Weiterlesen: Werlte wird am Mittwoch zur Stadt ernannt)