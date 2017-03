Frühlingserwachen in Lechtingen Wallenhorster Kinderkonzert mit Frank und seinen Freunden

Kinderkonzert unter freiem Himmel: Hier war genügend Platz zum Mitzappeln und Tanzen. Foto: Silke Brickwedde

Wallenhorst. Am Freitagnachmittag lud der in Lechtingen ansässige Pillashop zu einem Kinderkonzert mit Frank Acker und seinen Freunden ein. Es war eingebettet in die Wochenaktion „Frühlingswachen in Wallenhorst“ des Marketingvereins „Wir für Wallenhorst“.