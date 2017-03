Woche ersetzt Sonntag nicht Wallenhorster Frühlingserwachen: Marketingverein zieht Bilanz

Wallenhorst. Es gab Bingo, eine große Verlosung, und „Frank und seine Freunde“ feierten eine Party. Eine Woche Frühlingserwachen anstelle eines verkaufsoffenen Sonntags – am Ende der Woche mit vielen Aktionen bei den Mitgliedern des Marketingvereins „Wir für Wallenhorst“ zieht Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Klumpe Bilanz.

Herr Klumpe, der verkaufsoffene Sonntag in der Gemeinde Wallenhorst findet nicht mehr statt, weil die Gewerkschaft Verdi mit Klage gedroht hat. Nicht nur in Wallenhorst, auch in vielen anderen Kommunen. War die Woche „Frühlingserwachen“ der richtige Ersatz?

Im Grunde nicht. Die Woche ersetzt keinen verkaufsoffenen Sonntag. Die Kaufleute haben genauso ihr Geschäft gemacht wie in einer normalen Woche. Die Aktionen kamen dann noch dazu. Zum Vergleich: An einem verkaufsoffenen Sonntag machen manche Geschäfte an einem Tag so viel Umsatz wie sonst in einer ganzen Woche.

Wie war die Resonanz auf die Aktionen?

Leider zum Teil sehr verhalten. Die ersten drei Tagen liefen langsam an, sie waren zum Eingewöhnen da. Der Schnäppchenmarkt am Samstag zum Ende der Woche war aber auch nicht gut besucht. Das war sehr schade, denn die Atmosphäre auf dem Parkplatz vor der Volksbank war sehr schön. Auch bei der Verlosungsaktion hätte ich mir mehr Rücklauf gewünscht, denn es war nicht schwer, acht Stempel in den 24 Geschäften zu bekommen. Und es gab viele attraktive Preise. Es war die erste Verlosung dieser Art, sie war wohl noch nicht bekannt genug. Sie muss, wie alle Veranstaltungen, noch wachsen. Sehr gut lief es in Lechtingen beim Auftritt von „Frank und seinen Freunden“. Schöne Momente gab es auch beim Bingo in allen Ortsteilen. Mich freut es persönlich sehr, dass die Gewinne an genau die richtigen Leute gegangen sind. Bingobär Michael Thürnau hat es übrigens gut bei uns gefallen, er ist offen für weitere Aktionen in Wallenhorst.

Wie geht es weiter? Wird es nie wieder verkaufsoffene Sonntage in der Gemeinde Wallenhorst geben?

Nächste Woche machen wir Manöverkritik und überlegen, wie es jetzt weitergeht. Denkbar ist, einen verkaufsoffenen Sonntag mit einer großen Aktion zu verbinden. Man braucht dafür einen Anlass, wie zum Beispiel den Hollandmarkt in Osnabrück. Wir geben uns nicht damit ab, dass es keine Sonderöffnungszeiten mehr geben soll.

Die Gewerkschaft Verdi möchte die Verkäufer und Verkäuferinnen schützen.

Wir haben eine Abfrage gemacht. In der Gemeinde Wallenhorst sind die Verkäuferinnen und Verkäufer überhaupt nicht gegen die verkaufsoffenen Sonntage, im Gegenteil. Wir suchen auf jeden Fall das Gespräch mit Verdi.