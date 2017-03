Fahrbahnsanierungen in Wallenhorst Hansastraße, Hollager Straße und Hubertusring gesperrt

Aufgrund einer Fahrbahnsanierung wird die Verbindung des Hubertusrings zur Osnabrücker Straße in Wallenhorst für den Verkehr voll gesperrt. Foto: Michael Gründel

Wallenhorst. Aufgrund einer Fahrbahnsanierung wird die Verbindung des Hubertusrings zur Osnabrücker Straße in Wallenhorst für den Verkehr voll gesperrt. Die Arbeiten würden am Mittwoch, 29. März, beginnen und voraussichtlich am Freitag, 31. März, abgeschlossen sein, erklärt Nicole Erben seitens der Gemeinde Wallenhorst.