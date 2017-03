Alles reduziert Hollager Bücherwurm schließt am 29. April

Wallenhorst. Ute und Horst Möller gehen mit einem lachenden und einem weinenden Auge: Am 29. April schließen sie ihre Buchhandlung in Hollage. 13 Jahre lang haben sie gemeinsam mit ihrer Tochter Majbritt den Bücherwurm geführt.

„Wir waren gerne hier und die Arbeit hat immer Spaß gemacht“, sagt Ute Möller, „aber irgendwann ist halt mal Schluss.“ Gemeinsam mit ihrem Ehemann Horst wolle sie nun den Ruhestand genießen. Für viele Kunden ein Schock.

Lange Jahre zentraler Anlaufpunkt im Ort

Der Hollager Bücherwurm war über Jahre ein zentraler Anlaufpunkt im Ort. Bücher, Schreibwaren, ausgefallene Karten, Tees, Essig, Öle und Spirituosen sowie hübsche und witzige Geschenkartikel waren bei den Möllers genauso zu finden, wie das stets nette und aufmerksame Wort, ein freundliches Lachen oder ein offenes Ohr in allen Lebenslagen. „Unsere tollen und guten Kunden werden uns natürlich auch fehlen. Wir hatten gemeinsam eine schöne Zeit und haben viel erlebt“, sind sich die drei einig.

Gute Erinnerungen im Gepäck

Gerne erinnere sie sich beispielsweise daran, als es im Bücherwurm noch jeden Tag frischen Tee zu probieren gab. „Damals kamen vormittags regelmäßig einige Damen und machten es sich im Strandkorb in der Teeecke gemütlich. Sie hielten bei uns ihr morgendliches Pläuschchen“, erzählt Ute Möller. Schön sei auch die Zeit gewesen, als im Obergeschoss eine Esoterikerin ihre Kunden kostenlos beraten habe. „Stimmt“, erinnert sich Majbritt und lacht: „Sie hat sechs Wochen lang Reiki gemacht, also Hände aufgelegt, und andere esoterische Dinge.“

Bis zum letzten Tag zu tun

Nun wollen Möllers Abschied nehmen. Doch bis zum Ruhestand ist noch einiges zu tun. „Wir haben reduziert und möchten noch so viele Artikel wie möglich verkaufen“, sagt Ute Möller. Einen Nachlass von 25 Prozent gibt es noch bis zum 15. April auf das gesamte Sortiment – auch auf Bücher. Es lohne sich auf jeden Fall jeden Tag einmal reinzuschauen, denn immer wieder kämen neue reduzierte Artikel dazu. Endgültig dicht machen Möllers am 29. April. Alles was bis dahin nicht verkauft sei, gehe an gemeinnützige Einrichtungen. „Bücher schicken wir zurück an den Verlag.“ Bis dahin laufe das Geschäft aber weiter wie bisher. Das heißt Buchbestellungen werden bearbeitet wie sonst auch.

Für die Kundschaft geht es weiter

Und das Besondere: Möllers haben nicht nur für sich selbst die Zukunft in Heim und Garten geplant. Sie haben auch an ihre Kunden gedacht und sich aktiv darum bemüht, dass es einige der belieben Bücherwurmartikel auch weiterhin in Hollage geben wird. „Unsere Glückwunschkarten, die verschiedenen Essig- und Öl-Sorten sowie unsere Spirituosen, Tees und Fruchtaufstriche gibt es bald im Edeka-Markt am Josefsplatz und die Schulbuchbestellung übernimmt Geschenke Hinrichs“, kündigt Ute Möller an. Schreibwaren, hochwertige Schreibgeräte, Gewürze, Bonbons und mehr können ab April über den Ebay-Shop „einfach.wunderbar“ von Majbritt Möller online bestellt werden.