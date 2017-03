Pure Begeisterung Irish Spring Festival im Heimathaus Twist

ws Twist. Das Heimathaus Twist ist bekannt als Mekka des Blues. Allerdings hat das Irish Spring Festival am Samstag bewiesen, dass das Heimathaus ebenso ein Folk-Mekka ist.

Derzeit ist das Irish Spring Festival auf Tournee und da durfte am Samstag der Abstecher nach Twist nicht fehlen. Der Laden war ausverkauft, die Musik der reinste Klangzauber, und das Publikum jubelte vor Freude.

Schon seit dem Jahr 2001 ist das Festival alljährlich auf Tour – inzwischen in mehr als 30 Städten. Dabei steht das keltische Frühlings-Folk-Festival in der Beliebtheitsskala der Folk-Freunde ganz weit oben. Kein Wunder also, dass sich auch in Twist die Konzertbesucher bis zum Bühnenrand drängten.

Zum Auftakt im Heimathaus Twist standen Eddie Sheehan & Cormac Doyle auf der Bühnen. Während Sheehan Gesang und Gitarre kombinierte, begleitete ihn Doyle nicht nur stimmlich, sondern auch mit der für Irish Folk typischen irischen Bouzouki. Neben der Musik brachten beide auch eine gehörige Portion Humor und Charme mit.

Anschließend legte das David Munnelly Trio los. Munelly ist ein wahrer Meister auf dem Akkordeon. Mit Joseph McNulty an der Geige und dem Gitarristen Shane McGowan als Begleitung hat Munnelly zwei ebenfalls begnadete Musiker mitgebracht, die es verstehen, das Publikum zu faszinieren. Passend zur Jahreszeit wirkte das Trio wie eine frische irische Frühlingsbrise.

Zarte Harfetöne

Aus Nordirland stammt die noch vergleichsweise junge Band Connla, die direkt nach der Pause allein anhand der Besetzung erahnen ließ, dass es musikalische Leckerbissen gibt. Während Emer Mallon ihrer keltischen Harfe die zarten Töne entlockte, spielte ihr Bruder Conor Dudelsack. Beide wurden unterstützt von Paul Starrett an der akustischen Gitarre, dem Flötisten Ciaran Carlin und der Sängerin Ciara McCafferty, die sogleich auch die irische Bodhran spielte. Connla ist ein wahres Klangerlebnis. Mal kraftvoll beschwingend, dann aber auch wieder voller leiser und feiner Passagen, bei denen trotz vollem Hause außer der Musik kein Mucks zu hören war, so gespannt lauschte das Publikum. Dann wieder ging es richtig zur Sache: Es wurde geklatscht, getanzt und Party gemacht.

Dabei durfte der Step Dance nicht fehlen. Andrew Vickers zauberte mit seinen Füßen Rhythmen herbei, dass es nur so klickerte und klackte – einfach virtuos. Das gab mächtig Beifall.

Zum Abschied spielten alle Musiker noch einmal eine gemeinsame Session, zu der auch Vickers noch einmal schwungvoll tanzte. Für das Publikum verging der stimmungsvolle Abend wie im Fluge. So gab es als Dankeschön für das facettenreiche Konzerterlebnis der Extraklasse für die Musiker im Publikum strahlende Gesichter und einen tosenden Beifall voller Jubel zum Abschied.