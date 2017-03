Historische Ruhestätte im Grenzbereich Als die Pfarrer von Twist auf holländischen Friedhöfen bestatteten

Twist. Über 160 Jahre ist auf dem „Hulpkerkhof“ (Behelfsfriedhof) drei Kilometer westlich der Twister Kirche St. Georg nicht mehr bestattet worden. Doch das in den benachbarten Niederlanden inmitten von Acker- und Weideflächen gelegene Gelände genießt immer noch staatlichen Denkmalschutz. Jetzt ist es von Mitgliedern der Historischen Vereinigung Nieuw-Schoonebeek renoviert worden.

In den letzten Wochen haben die niederländischen Heimatfreunde den historischen Friedhof mit einer neuen hölzernen Einfriedung versehen. Schadhafte Äste hoher Eichen wurden entfernt. Unter den Bäumen fand ein hohes Grabdenkmal seinen Platz. Die aus den 1890er Jahren stammende Figur einer trauernden weiblichen Gestalt stand einst auf dem Nieuw-Schoonebeeker Dorffriedhof bei der Kirche. Die Statue passt zur besonderen Atmosphäre ihres neuen Standortes.

Der alte Friedhof hat eine besondere Geschichte in der Landschaft an beiden Seiten der Grenze. Seit Gründung der Moorkolonie Nieuw-Schoonebeek im Jahr 1814 besuchten die durchweg katholischen Neusiedler die Kirche auf dem Twister Bült. Ihre ersten Toten wurden auch dort auf dem Kirchhof bestattet. Die Grenze spielte keine Rolle. 1825 beantragten die Niederländer das Anlegen eines eigenen Friedhofs. Ihre Bemühungen fielen zusammen mit dem Wunsch nach einer eigenen Kirche, aber auch mit dem Inkrafttreten des „Grenztraktats“ von 1824 zwischen den Königreichen Hannover und Niederlande. Offenbar war es mit zunehmender staatlicher Kontrolle nicht mehr so einfach, Verstorbene über die Grenze zu bringen. (Weiterlesen: Wie die Post nach Twist kam)

Vor diesem Hintergrund wurde der „Hulpkerkhof“ angelegt. Die Bestattungen fanden weiterhin durch den Pastor von Twist statt – nur eben jetzt auf holländischem Staatsgebiet. Dreißig Jahre lang war der Friedhof in Nutzung. Dann wurde 1855 eine in Nieuw-Schoonebeek errichtete Kirche mit eigenem Kirchhof geweiht. Auf dem stillgelegten Behelfsfriedhof bei der Grenze wuchsen Eichen, die Grabkreuze verfielen. Doch blieb das von den immer höher aufragenden Bäumen bestandene Gelände bis heute ein markanter Punkt im Flusstal des Schoonebeeker Dieps (Grenzaa). Allerdings gibt es keine Zuwegung zu dem mitten in landwirtschaftlichen Nutzflächen gelegenen Denkmal der Kulturgeschichte.