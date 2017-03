Bis zu 500 Mbit pro Sekunde Kunden gesucht – Deutsche Glasfaser hat Twist im Visier

Twist. Mit Interesse verfolgt haben die Twister Ratsmitglieder Pläne des Unternehmens Deutsche Glasfaser, Internetanschlüsse in Teilen von Twist bereitzustellen.

In den entsprechenden Zielgebieten müssen sich dafür mindestens 40 Prozent der Haushalte für einen Zweijahresvertrag mit dem Unternehmen entscheiden. Im Gegenzug erhalten sie Hochgeschwindigkeitsleitungen bis ins Haus gelegt.

Bis zu 500 Mbit pro Sekunde ohne Geschwindigkeitsverlust verspricht das 2011 in Borken gegründete Unternehmen seinen Kunden. In Twist plant das Unternehmen zunächst nur einen Ausbau in einigen Bereichen der Gemeinde. „Wir sind ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Die Schaffung von Angeboten etwa in Adorf oder Twist würde sich für uns mit den aktuellen Verlegungstechniken nicht rentieren“, schränkte Projektmanager Jens Meyerring die derzeitigen Ausbaupläne ein. Derzeit seien für die Deutsche Glasfaser nur die Bereiche Twist-Siedlung und Bült interessant.

Leitungen direkt bis ins Haus

Die Deutsche Glasfaser wirbt damit, anders als andere Anbieter Glasfaser direkt bis ins Haus zu legen. Geschwindigkeitsverluste, die üblicherweise durch die Nutzung alter Kupferleitungen zwischen Kabelverteilerzentrum und Haushaltsanschluss entstehen, gehörten damit der Vergangenheit an. Leitungsheranführung und Erdarbeiten übernehme das Unternehmen während des Angebotszeitraumes auf eigene Kosten, erläuterte Meyerring das Angebot. Zudem verpflichte sich die Deutsche Glasfaser, das Netz 30 Jahre instand zu halten.

Voraussetzung für die Erschließung eines Gebiets sei, dass 40 Prozent der dortigen Haushalte einen Vertrag mit dem Unternehmen abschließen. Tarifunabhängig werden im ersten Jahr 24,95 Euro je Monat fällig. Je nach gebuchter Leitung steigen die Preise ab dem 13. Monat von 44,95 Euro bis hin zu 79,99 Euro. Würden die nötigen Vertragsabschlüsse zeitnah erreicht, könnten die Hochgeschwindigkeitsleitungen schon im nächsten Frühjahr verfügbar sein. Geplant ist, in Kürze ein Informations- und Planungsbüro in Twist zu eröffnen, um die Maßnahme in der Bevölkerung zu bewerben.