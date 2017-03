Benefizspiel am 9. April SV Meppen unterstützt die HSG Nordhorn-Lingen

Meppen/Lingen. Die „Region steht zusammen“, heißt es in der Pressemitteilung der Vereine: Fußball-Regionalligist SV Meppen unterstützt den Handball-Zweitligisten HSG Nordhorn-Lingen in einem gemeinsamen Spektakel am Nachmittag des 9. April in der Lingener Emslandarena.

In der größten Halle der Region ist auch ein sportlicher Vergleich zwischen den beiden Mannschaften geplant. Dabei wird je 20 Minuten Fußball und Handball gespielt. Am umfangreichen Rahmenprogramm wird noch gefeilt. „Das war in der Kürze der Zeit nicht möglich“, heißt es. Auf alle Fälle werden beide Teams die Nähe zu den Fans suchen. Die Veranstalter versprechen „Spieler zum Anfassen“.

Initiative des SVM

Auf Initiative des SV Meppen kommen alle Einnahmen aus der Begegnung der HSG Nordhorn-Lingen zugute. Im Fokus des Wettstreits steht jedoch der Spaß am Sport. Mit dem Erlös soll ein Teil der Finanzlücke der HSG abgedeckt werden, damit das Zwei-Städte-Team weiter bestehen bleibt. Nordhorn-Lingen benötigt kurzfristig 160000 Euro.

„Wir wissen es sehr zu schätzen, dass der SV Meppen Initiative gezeigt hat und wir uns schnell auf einen Termin für das Freundschaftsspiel verständigen konnten“, stellte HSG-Geschäftsführer Gerhard Blömers fest. SVM-Vorstandssprecher Andreas Kremer betont: „Wir freuen uns, wenn wir die HSG unterstützen können. Es geht darum, den Sport in der Region gemeinsam nach vorne zu bringen.“ Der SVM habe überlegt, was er in der aktuellen Situation tun könne, und was er sich gewünscht hätte, „wenn wir betroffen gewesen wären“, meinte Kremer. Das Ergebnis ist die gemeinsame Aktion „in der für uns noch entscheidenden Phase der Saison“.

„Eine tolle Geste“

Die Idee entwickelte das Meppener Trainergespann Christian Neidhart und Mario Neumann, den Kontakt stellten sie über den gemeinsamen Ausrüster Cawila her. „Wir waren überrascht. Eine tolle Geste des SV Meppen, eine prima Aktion“, erklärte HSG-Coach Heiner Bültmann zur „Hilfe von unerwarteter Seite. Das ist ja nicht selbstverständlich“.

Beim Gespräch von Heiner Bültmann, Melanie Bültmann von der HSG-Geschäftsstelle und Fabian Rode (HSG-Sponsoring) mit Neidhart und Neumann entdeckten Handballer und Fußballer Gemeinsamkeiten. „Wir vertreten ja Leuchttürme der Region. Der SV Meppen im Fußball, die HSG Nordhorn-Lingen im Handball“, stellte Bültmann fest. „Es wäre doch fatal, wenn sich einer verabschieden würde“, betonte Neidhart. „Dann würde auch ein Stück Lebensqualität verloren gehen“, weiß der Cloppenburger, dass beim SVM trotz der Rivalität zwischen den Sportarten keine Schadenfreude aufkommen würde.

Verantwortung der Unternehmen

Der Meppener Coach erinnerte daran, dass die Wirtschaft in der Region floriere und die Arbeitslosenquote niedrig sei. Es werde häufig vom Sport als weichem Standortfaktor gesprochen. Die Firmen hätten auch die Verantwortung dem Sport etwas zurückzugeben.

Die Trainer sind gespannt auf den sportlichen Vergleich ihrer Teams in beiden Ballsportarten. Die HSG-Akteure spielen im Training regelmäßig Fußball. Die Meppener dagegen üben sich kaum im Handball, bestenfalls in der Kombination, wenn auf dem Kleinfeld Handball gespielt wird, Tore aber nur per Kopf erzielt werden dürfen. Neidhart stand während seiner Zeit beim SV Wilhelmshaven in Kontakt zu den dortigen Handballern. Es gab etwa eine gemeinsame Einheit. In guter Erinnerung hat er einen spaßigen Sommertriathlon, in der gemischte Teams liefen und schossen. „Eine große Gaudi.“ Und die verspricht er sich auch von der Veranstaltung am 9. April in Lingen. Die HSG tritt zwei Tage zuvor noch bei der HG Saarlouis zum Punktspiel an, der SVM erwartet einen Tag zuvor Eintracht Norderstedt.

Karten sind online unter www.hsgnordhorn-lingen.de, an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder in der HSG-Geschäftsstelle erhältlich. Der Preis: 10 Euro für Erwachsene, 7 Euro für Kinder.