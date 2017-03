Spitzenreiter erwartet Havelse Duell der Top-Torjäger beim Liga-Hit in Meppen

Meppen. Liga-Hit in der Hänsch-Arena: Beim Duell des Spitzenreiters SV Meppen gegen den Dritten TSV Havelse am Samstag um 16 Uhr kommt es zum Duell der Top-Torjäger: Meppens Benjamin Girth führt mit 16 Treffern vor Gästestürmer Deniz Undav (15).

In der Hinrunde lag 20-jährige Undav, der über die Jugend von Werder Bremen und SC Weyhe als U-19-Spieler zu den Garbsenern gekommen ist, noch meist vorn in der Statistik. Bei drei Vergleichen gegen den SVM traf er einmal: Beim 5:2-Heimsieg der vergangenen Saison erzielte er das 3:0, in der aktuellen Hinrunde bereitete er das Tor zum 2:2-Endstand vor. Der 25-jährige Strafraumstürmer Girth, der im Sommer aus Kassel zum SVM kam, blieb im einzigen Vergleich mit dem TSV ohne Treffer.

Angstgegner des SVM

Die Emsländer sind gespannt auf das Spitzenspiel, das für den Verein ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zum Titel werden soll. „Wenn wir Meister werden wollen, können wir uns nicht ausruhen“ erklärt Trainer Christian Neidhart. Das gilt besonders für die Partie gegen Havelse. „Beide Mannschaften mischen seit Jahren oben mit“, weiß Neidhart, der dem Tabellendritten Konstanz bescheinigt. Die größte ist aber auch die TSV-Schwäche: Elfmal spielte das Team von Trainer Alexander Kiene Unentschieden. Das kostete wichtige Punkte. Der SVM weist acht Remis weniger auf. 15 Punkte beträgt der Vorsprung.

Der TSV Havelse, der auf die gesperrten Innenverteidiger Tobias Holm und Tobias Fölster verzichten muss, ist so etwas wie der Angstgegner des SV Meppen. In 23 Punktspielen siegte der SVM nur fünf Mal, kassierte aber elf Niederlage. In den letzten 15 Duellen verbuchten die Emsländer nur einen Dreier. Doch in dieser Saison sind sie in der Verfassung, die Statistik zu verbessern.

Im Aufstiegs- und Relegationsrennen klar vorn

„Wir sind in einer Phase, in der wir uns wieder steigern müssen“, sagt Neidhart. Der Coach arbeitet mit seinem Team daran, jene Kleinigkeiten abzustellen, die zuletzt zu Gegentoren führten. Dabei hat ihn die Vorstellung beim 0:4 beim FC St. Pauli II geärgert. Beim 2:2 gegen Wolfsburg vermisste er vor allem das dritte SVM-Tor. „Wir wollen auf unsere Stärke setzen“, verwahrt er sich dagegen, „alles schlecht zu reden“. Der Cloppenburger hat mehrfach gemahnt, dass der Vorsprung, der schon 14 Punkte betrug, schmelzen könnte. Jetzt liegt der SVM im Titelrennen elf Zähler vor Flensburg, das noch ein Nachholspiel hat. Im Relegationswettbewerb mit dem VfB Lübeck beträgt der Abstand satte 17 Punkte.

Neidhart möchte die Relegation zur Dritten Liga und die Meisterschaft so früh wie möglich perfekt machen. Von danach sinkender Anspannung will er nichts wissen. Der 48-Jährige ist sicher, dass die Spannung auf jeden Fall wieder hoch genug ist, „wenn wir die Relegation im ausverkauften Stadion bestreiten“. Für ihn wäre es ein Vorteil, wenn sich die Mannschaft nach der Auslosung der Spiele auf den Gegner vorbereiten kann.

Vidovic wieder in der Start-Elf

Mindestens eine Veränderung wird es Samstag im SVM-Kader geben: Innenverteidiger Jovan Vidovic, der wegen einer Gelbsperre fehlte, kehrt in die Startformation zurück. Flügelflitzer Marius Kleinsorge, der Donnerstag erstmals wieder mit der Mannschaft trainiert hat, steht wieder zur Verfügung. „Aber er war vorher 15 Tage raus“, ist Neidhart noch nicht sicher, ob es schon für einen Einsatz in der Startelf reicht. Thilo Leugers und Benjamin Girth haben ihr Comeback beim Wolfsburg-Spiel ohne Beschwerden überstanden.

Dagegen fehlt Patrick Posipal, der beim 0:4 in St. Pauli die Rote Karte gesehen hat, weiter. Er wurde für zwei Spiele gesperrt. Muss also ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein Havelse, für den er vier Jahre spielte und auch Kapitän war, noch einmal zuschauen.

Deters, Hoge und Püschel verletzt

Thorben Deters kann zwar nach seinem Mittelhandbruch trainieren, aber noch nicht mit Manschette zum Spiel auflaufen. Jonas Hoge fällt als nächster Meppener mit einer Schambeinentzündung aus. Deswegen hatten schon Max Kremer, Thorben Deters, Dennis Geiger und Thilo Leugers pausiert. Ruhe bekam auch Hoge verordnet. Julian Püschel hat sich im Training am Donnerstag einen Muskelfaserriss zugezogen, Sebastian Schepers klagt über Beschwerden an der Achillessehne, könnte aber noch den Sprung in den Kader schaffen.