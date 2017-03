Aus der Jahresdienstversammlung 525 Jahre ehrenamtlicher Dienst in Feuerwehr Lünne

Lünne. Das hatte es während der weit über 100-jährigen Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Lünne noch nicht gegeben. Mit Ehrungen für insgesamt 525 Jahre ehrenamtlichen Dienst in der Feuerwehr wurden jetzt bei der Jahresdienstversammlung in der Gaststätte Wulfekotte zehn Kameraden ausgezeichnet.

„Für so viele Jahre Mitgliedschaft Ehrungen auszusprechen passiert auch nicht alle Tage“, sagte Brandabschnittsleiter Andreas Wentker. Er würdigte die Leistungen der Jubilare, die teilweise langjährige Führungspositionen in der Lünner Wehr innehatten. „Ihr seid ein Vorbild für die jüngeren Kameraden, euch gebührt großer Dank und Anerkennung“, lobte Wentker.

Ehrungen für 40 und 65 Jahre Mitgliedschaft

Für 40 Jahre Mitgliedschaft zeichnete der Brandabschnittsleiter Bernhard Weusthof, Hermann Brüning, Werner Rickling, Rudolf Lögers, Albert Haking mit einer Ehrenmedaille und Urkunde aus. Für 65 Jahre Dienst in der Ortsfeuerwehr Lünne erhielten Heinrich Lögers, Wilhelm Hackmann, Anton Sandschulte, Hans Düchting und Hermann Berghaus eine Ehrenurkunde von Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf.

39 Mitglieder im Einsatz

„Die Ortsfeuerwehr Lünne hat zurzeit 39 Mitglieder in der Einsatz- und 14 Kameraden in der Altersabteilung“, berichtete Ortsbrandmeister Carsten Helming. Zu 6 Brandeinsätzen und 15 Hilfeleistungen musste man im letzten Jahr ausrücken. 11 Kameraden besuchten Lehrgänge und auch die zahlreichen Übungsabende dienten der Fort- und Weiterbildung. Insgesamt wurden 2558 Stunden ehrenamtlich geleistet. „Besonders bedanken möchte ich mich bei den Arbeitgebern, die ihre Mitarbeiter immer wieder für den Einsatz freistellen“, sagte Helming.

Neues Fahrzeug LF 10

„Wir haben sehr starke Feuerwehren in unserer Samtgemeinde“, sagte Bernhard Hummeldorf. Wenn sich nicht so viele Feuerwehrleute ehrenamtlich einsetzen würden wäre das alles nicht machbar. „Das neue Löschfahrzeug 10 (LF 10) für Lünne wird nach langwieriger Ausschreibung wohl in Kürze bestellt werden können“, so Hummeldorf. Außerdem laufen Planungen, das Dachgeschoß des Feuerwehrhauses für die 12 zurzeit noch in der Speller Jugendfeuerwehr tätigen Lünner Jungen auszubauen.

Gute Zusammenarbeit mit der Polizei

„Wo andere rauslaufen lauft ihr rein um zu helfen“, dankte Bürgermeisterin Magdalena Wilmes. Die ganze Gemeinde sei stolz auf ihre Feuerwehr. „Ihr seid unverzichtbar“, ergänzte sie.

Gemeindebrandmeister Alois Wilmes nahm, zusammen mit Carsten Helming, einige Beförderungen vor: Für ein Probejahr wurde Daniel Janning und Sebastian Peschel aufgenommen. Befördert wurden zum Feuerwehrmann Fabian Lögers; Oberfeuerwehrmann Lars Hüttner, Sebastian Klues; Hauptfeuerwehrmann Hermann Berghaus, Daniel Krone, Markus Mösker; Löschmeister Frank Büssemaker, Michael Heskamp.

Aus dem aktiven Dienst wurden Wolfgang Heskamp, Heinz Krone und Franz Seeger verabschiedet. Der Leiter der Polizeistation Spelle, Helmut Knieper, bedankte sich abschließend für die gute Zusammenarbeit.