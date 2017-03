Werke von Emil Maetzel Künstler-Enkel führt durch Sonderausstellung in Sögel

Aktiver Mitgestalter von Künstlerfesten in den 1920er-Jahren in Hamburg war der Expressionist Emil Maetzel, dessen Werke ab dem kommenden Wochenende in Sögel zu sehen sein werden. Foto: Emslandmuseum Schloss Clemenswerth

Sögel. In der ersten Sonderausstellung in diesem Jahr zeigt das Emslandmuseum Schloss Clemenswerth in Sögel Gemälde, Grafiken, Aquarelle und historische Aufnahmen von Emil Maetzel (1877–1955).