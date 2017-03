Teilnahme am Kreisentscheid Sögeler Schule am Schloss kürt beste plattdeutsche Leser

Sögeler Schule am Schloss kürt beste plattdeutsche Leser MEC öffnen

Mit den Schulsiegern freuen sich die weiteren Teilnehmer des Vorlesewettbewerbs sowie die Jury. Foto: Oberschule Sögel

Sögel. Die besten plattdeutschen Vorleser der Schule am Schloss in Sögel stehen fest. Drei Vertreter werden für die Schule am Kreisentscheid Ende April teilnehmen.