Dreitägiges Turnier Springreiter aus Haselünne schafft in Sögel Traumnote

Sögel. Das dreitägige Hallenspringturnier des Reit- und Fahrvereins (RFV) Sögel in der Reithalle Jägerhof hat in den Aufbauprüfungen für junge Pferde mit hoher Qualität des vierbeinigen Nachwuchses geglänzt.

Nur zwei von neun Abteilungen für jungen Pferdenachwuchs wurden mit einer Wertnote unter 8,0 gewonnen. Der Haselünner Philip Bölle verbuchte in einer Springpferdeprüfung der Klasse M* die traumhafte Note von 9,0. Ein überragender Erfolg mit Seltenheitswert. Der Reiter erzielte in der zweiten Abteilung der Springpferdeprüfung der Klasse M* die Note 9,0 im Sattel des fünfjährigen Oldenburger Hengstes Cash and Fly von Cashmoaker im Besitz des Gestüts Sprehe.

In der gleichen Prüfung glänzten auch Frederick Troschke auf Conchetta S (8,8) vom RFV Hagen St. Martinus und Vivian Martin auf Lester (8,6) vom RFV Cloppenburg. Gleich zwei Aufbauprüfungen konnte Patrick Bölle vom RFV Haselünne mit der Wertnote 8,5 für sich entscheiden.

Der neue Vorsitzende des Sögeler Reitvereins, Werner Gerdes, und sein Kassenwart Werner Mehs waren dann auch begeistert: „Die Reiter loben den griffigen Hallenboden, der diese hervorragenden Noten möglich macht. Die Pferde springen hier einfach komfortabel.“

Wie wichtig ein guter Hallenboden ist, zeigte sich auch in der Start-Erfüllung der Reiter in den einzelnen Prüfungen. „Die lag fast immer bei 80 Prozent“, hieß es in der Meldestelle des Turniers.

Hervorragenden Springsport gab es auch in den beiden schweren Prüfungen der Klasse S* zu sehen. Das Springen der Klasse S* mit Siegerrunde am zweiten Tag gewann die für den RFV Lastrup startende Katharina Wulfers. Das S*-Springen um den Großen Preis von Sögel am letzten Turniertag sicherte sich der Baden-Württemberger Carsten Kurz vom Markgräfler RV Buggingen.