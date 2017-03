Haushalt einstimmig verabschiedet Sögel will knapp fünf Millionen Euro investieren

Sögel. Die Gemeinde Sögel will in diesem Jahr knapp fünf Millionen Euro für Investitionen in die Hand nehmen. Aufgrund üppiger Haushaltsreste aus 2016 ist dafür aber keine Kreditaufnahme notwendig. Einstimmig hat der Gemeinderat den diesjährigen Haushalt auf der Sitzung am Mittwoch verabschiedet.

„Wir haben einen soliden Haushalt mit einem hohen Investitionsvolumen beschlossen“, stellte der Vorsitzende der CDU/FDP-Gruppe Adolf Jelges fest. Er hob hervor, dass trotz der vielen Investitionen keine Neukredite aufgenommen werden müssen. Um die Entwicklung von Sögel weiterhin voranzutreiben, sind laut Jelges im Ergebnishaushalt neue Ansätze für die vielfältigen Aufgabenbereiche der Gemeinde berücksichtigt. Als Beispiele nannte er das Leerstandsbeseitigungsprogramm und das Tourismuskonzept.

Weitere Kita-Plätze notwendig?

Die Fülle an Aufgaben werde nach Worten des Christdemokraten über das Jahr hinausgehen. Hier nannte er den Ausbau der Mühlenstraße, die Freibadsanierung sowie weitere Grundstückserschließungen. Auch werde aktuell in Sögel und im gesamten Samtgemeindegebiet aufgrund steigender Kinderzahlen auch über die Schaffung weiterer Unterbringungsplätze in Kindertagesstätten diskutiert.

Für die Zukunft sieht Jelges die Gemeinde gut aufgestellt. „Wenn sich die Wirtschaftsprognosen und die damit verbundenen Steuerentwicklungen mit jährlichen Steigerungen so fortsetzen, ist das bisher aufgelegte Investitionsprogramm der Gemeinde ein richtiger Schritt, um Sögel weiterhin zukunftsfähig aufzustellen.“

„Selten waren wir uns so einig“

In die gleiche Kerbe schlug auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Anno Immenga. „Selten waren wir uns so einig“, sagte er in Richtung Jelges. Er zeigte sich erfreut, dass sich viele Anträge der Sozialdemokraten im Haushalt wiederfänden. Als Beispiele nannte er die Freibadsanierung, das Verkehrssicherheitskonzept sowie die Neugestaltung von Spielplätzen. Das Gesamtbild des Haushaltes bezeichnete Immenga als erfreulich.

Er wies allerdings auch auf einen Punkt hin, der aus Sicht der SPD ein gewisses Risiko mit sich bringt. „Ein Großteil des Gewerbesteuersteueraufkommens stammt von einem Zahler.“ Dieses Risiko könne man nicht ausschalten. Immenga: „Aber wir müssen es uns bewusst machen und managen, indem wir es bei strategischen Zukunftsentscheidungen in der Ausgabenpolitik immer im Hinterkopf haben.“ Gemeindedirektor Günter Wigbers wollte dies so nicht stehen lassen. „Wir haben nach wie vor einen guten Branchenmix in Sögel.“

Steueraufkommen mit „toller Entwicklung“

Kämmerer Benno Boitmann stellte die Eckdaten des Haushaltes vor. Dieser sieht im Ergebnishaushalt einen Überschuss von gut 300.000 Euro vor. Der Endbestand an Zahlungsmitteln im Finanzhaushalt soll unter Berücksichtigung der Haushaltsreste rund 225.000 Euro betragen. Das Investitionsvolumen wird einschließlich der Haushaltsreste in Höhe von 2,1 Millionen Euro mit rund 4,8 Millionen Euro veranschlagt. Ein Großteil davon entfällt auf Erschließungs- und Infrastrukturmaßnahmen.

Von einer „tollen Entwicklung“ sprach Boitmann hinsichtlich des Steueraufkommens. Betrug dieses im Jahr 1998 noch zwei Millionen Euro, wird für 2017 mit einem Aufkommen in Höhe von 7,14 Millionen Euro gerechnet.