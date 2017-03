Erster Kreisrat auf der Baustelle Merzen hofft auf Kreiszuschuss für Gemeinschaftshaus

Merzen. Zahlt der Landkreis Osnabrück einen einmaligen Zuschuss für das Gemeinschaftshaus St. Franziskus in Merzen? Kreisrat Stefan Muhle hat der Gemeinde zugesagt, sich dafür einzusetzen.

Gut einen Monat vor dem offiziellen Start im Gemeinschaftshaus „St. Franziskus“ hat Stefan Muhle die Merzener Großbaustelle besichtigt. „Das ist schon etwas Besonderes, wie die Gemeinde Merzen etwas Besonderes ist“, sagte der Erste Kreisrat. Bürgermeister Gregor Schröder, sein allgemeiner Vertreter Bernhard Burbank und die Ratsherren Bernhard Rolfes und Christof Büscher hatten den Kreiskämmerer durch das Gebäude geführt und ihm ausführlich die Kalkulation für Bau und Betrieb vorgelegt.

Start am 1. Mai 2017

Mit Hochdruck sind die Handwerker dabei, alle Etagen des Gemeinschaftshauses herzurichten. „Am 1. Mai soll es losgehen“, kündigte Schröder an. Dann wolle die Caritas Nordkreis Pflege GmbH ihre Angebote starten. Zwölf Plätze in der Tagespflege sind vorgesehen, 15 Bewohner groß ist die ambulant betreute Wohngemeinschaft. In einem Flügel in dem mächtigen Klinkerbau sind zwölf barrierefreie und betreute Wohnungen untergebracht. Sechs von ihnen seien bereits vermietet, berichtete Bernhard Burbank. Weitere Anfragen lägen vor. „Das kann ganz schnell gehen, dass weitere Verträge unterschrieben werden“, wiederholte er eine Aussage, die er bereits in der jüngsten Ratssitzung geäußert hatte. Mit dem Gemeinschaftsraum im Dachgeschoss, der Anlaufstelle für Quartiersmanagement und das Netzwerk „Kleine Hilfen“ im Dachgeschoss, der Arztpraxis und der Praxis für Physiotherapie werde das Haus allen Generationen und Anforderungen gerecht. „Es steht am richtigen Platz und vereint unter einem Dach alles das, was es braucht, damit jeder Einwohner sich in allen Lebenslagen sicher und betreut in seiner Heimatgemeinde weiß“, nahm Gregor Schröder Bezug auf das Modellprojekt „Wohnen mit Zukunft in der Samtgemeinde Neuenkirchen“.

Finanzierung und Kalkulation im Detail vorgestellt

Besonders interessierte sich Kreisrat Muhle als Kämmerer des Landkreises Osnabrück für das Zahlenwerk und die Kalkulation. Die präsentierte Bernhard Burbank bis ins kleinste Detail und erläuterte, wie der Betrieb des Gemeinschaftshauses ab 2017 im kommunalen Haushaltsplan abgebildet wird. Ziel sei, eine volle Kostentransparenz herzustellen, stellte er jedes Produkt und jede Kostenstelle vor. Eingeflossen in die Berechnungen seien nur die Einnahmen und Ausgaben, „die nach heutigem Stand tatsächlich fließen“. Auf der Einnahmenseite stehen Mieten – 2900 der 3300 Quadratmeter großen Nutzfläche sind laut Bürgermeister bereits fest vermietet –, auf der Ausgabenseite beispielsweise auch anteilig der Defizitausgleich an die Caritas Nordkreis Pflege. Drei Jahre lang gewährt die Gemeinde Merzen dem Betreiber jährlich maximal 50000 Euro. Im Klartext: Sind alle Pflegeplätze belegt, wird dieser Betrag nicht ausgezahlt. „Alles in allem ist in der Kalkulation noch Luft drin“, so Burbank. Für die kommenden Jahre sei mit einem positiven Jahresergebnis zu rechnen. Unter dem Strich finanziert das Gemeinschaftshaus den Etat.

Baukosten liegen bei 4,2 Millionen Euro

Die Baukosten belaufen sich nach Angaben des Bürgermeisters auf rund 4,2 Millionen Euro. Auch hier seien Sicherheiten eingeplant. Angesichts des Landeszuschusses in Höhe von 100000 Euro, den die Gemeinde für den Modellcharakter des Gemeinschaftshauses erhalten habe, wünschte sich der Bürgermeister auch eine finanzielle Anerkennung und Unterstützung des Kreises. Das von diesem angestoßene Modellprojekt habe Gutes bewirkt und ein Konzept hervorgebracht, das landesweit Anerkennung finde.

Muhle: Ich nehme ein gutes Gefühl mit

„Ich nehme ein gutes Gefühl mit und bin voller Anerkennung“, sagte Erster Kreisrat Stefan Muhle. Mit Blick auf die Zahlen hätten die Merzener überzeugend dargelegt, „dass sich das Gemeinschaftshaus nicht zu einem Mühlstein am Hals entwickelt“, sondern solide durchgerechnet sei und auf Dauer die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune nicht einschränken werde. Zum Wunsch Schröders, der Kreis möge das Modellprojekt finanziell unterstützen, sagte Muhle seine Unterstützung zu. „Wir werden nachdenken, wie wir da unterstützend tätig werden können. Ich sage zu, mich dafür einzusetzen.“ Eine Aussage, die Bürgermeister Gregor Schröder und seine Ratskollegen Bernhard Burbank, Bernhard Rolfes und Christof Büscher am Ende des zweieinhalbstündigen Besuches zufrieden zurückließ.