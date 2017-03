Konfliktbewältigung Tierfiguren lösen Konflikte an Neuenkirchener Grundschule

Neuenkirchen. „Ich habe Mist gebaut“, gibt die Giraffe „Taki“ unumwunden vor den Jungen und Mädchen in der Aula der Neuenkirchener Grundschule zu. Doch wie damit umgehen? Drei Strategien bieten die weiteren tierischen Darsteller dafür an: Angriff, Flucht, Sich-tot-Stellen.

Erwartungsvoll sitzen die Jungen und Mädchen auf ihren Plätzen in der Grundschulaula, als die Hauptakteure des Vormittags herkommen: Taki, die Giraffe; Akit, das Nashorn, Itka, das Erdmännchen und, dem Naturell entsprechend etwas langsamer, Kiat, die Schildkröte. Begleitet werden sie von Liedermacher Hans-Martin Prolingheuer.

Neuartiges Projekt in der Schule

Das Theaterstück, welches Sibylle Rosenberger, Daniela Lütke Jüdefeld, Heike Gruber und Michael Westermeier an diesem Tag gleich dreimal in Neuenkirchen aufführen, ist ein Baustein von „Taki macht’s klar“ – ein neuartiges Projekt, um Kindern im Grundschulalter in Stress- und extremen Konfliktsituationen Möglichkeiten aufzuzeigen, sich klug, alters- und situationsgerecht zu verhalten. Und die Grundschüler werden von den Akteuren auch in die Handlung mit einbezogen. Die Ideengeberin, Kommunikationstrainerin und Konfliktberaterin Sibylle Rosenberger erzählt im „Taki“-Kostüm den Kindern, dass sie ein Fahrrad entwendet hat und damit einen Unfall hat. Wer kann helfen? „Mein Papa“, bot ein Mädchen gleich die Hilfe ihres Vaters an, der könne Fahrräder reparieren.

Lehrer informieren ist kein Petzen

„Ich bin stinksauer“, erklärt zum Beispiel das Nashorn, schnaubt und stampft auf. „Akit“ hat beobachtet, wie die kleine Walli von drei Mädchen nach dem Unterricht in der Klasse massiv geärgert wird. „Den Mund aufmachen und sagen, was Sache ist“, heißt hier die Devise für das Nashorn. Und im Lehrerzimmer Bescheid zu sagen sei in diesem Fall keineswegs Petzen.

Schüler bringen eigene Erfahrungen ein

Ganz anders verhält sich hingegen Erdmännchen „Itka“, das von einem anderen Vorfall berichtet: Neulich auf dem Spielplatz waren Jugendliche, die die Rutsche für sich haben wollten und sie bedrohten. „Nichts wie weg“, lautete die aus Itkas Sicht kluge Devise, auch wenn sie 798 Cousins und Cousinen hat. „Seid ihr auch schon einmal weggelaufen?“, können die Jungen und Mädchen ihre eigene Erfahrungen mit einbringen.

Motto: Atmen und cool bleiben

Und dann kommt aus den hinteren Reihen die Schildkröte „Kiat“ nach vorne. Ihr Motto: Atmen und cool bleiben. Die Schildkröte erzählt die Geschichte von Heinzi und seinem Handy, das am Ende, nachdem Heinzi richtig ausgeflippt war, zwischen den Salamischnitten in der Butterbrotdose entdeckt wurde.

„Taki“ muss sich entscheiden

Die Giraffe „Taki“ ist beeindruckt von den klugen Tipps ihrer Freunde, die drei unterschiedliche Strategien oder Verhaltensmuster präsentierten. Offensiv reagieren wie das Nashorn, am liebsten weglaufen wie das Erdmännchen oder es wie die Schildkröte vermeiden, sich einzumischen. „Taki“ muss sich entscheiden, wie die Sache mit dem Fahrrad angegangen wird, um gut aus der Sache herauszukommen.

Schüler beschäftigen sich mit Konfliktlösung

Ob Nashorn-Rock-Song, Schildkröten-Blues, Erdmännchen-Rap oder A-cappella-Song der Giraffe – eine CD mit den Songs bekommt jede Klasse. Für den Einsatz in Konfliktsituationen gibt es für jede Klasse zudem eine „Taki“-Handpuppe, denn während der Projektwoche befassen sich die Jungen und Mädchen in den nächsten Tagen noch intensiv mit dem Thema Konfliktlösung. Schulleiterin Vera Falk ist genau wie Samtgemeindebürgermeisterin Hildegard Schwertmann-Nicolay begeistert, mit Unterstützung der Techniker Krankenkasse und des Fördervereins dieses Projekt in die Hülsengemeinde geholt zu haben.