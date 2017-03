Anna Lasar ist Hofbesitzerin Neuenkirchener Landwirtin als Hofbesitzerin eine Ausnahme

Neuenkirchen. Als Landwirtin wird Anna Lasar eines Tages den Hof ihres Vaters in Neuenkirchen erben. Schon jetzt teilen sich die beiden die Verantwortung. Noch ist sie damit eine Kuriosität in der Männerdomäne Landwirtschaft.

In ausgewaschener Jeans und Filzpullover, die Haare zu einem lockeren Pferdeschwanz gebunden, schiebt Anna Lasar einen Kinderwagen über den holprigen Hof. Von ihr unbeachtet geht sie durch Pfützen und über herumliegendes Stroh hinweg. Die Mutter von drei Kindern hat keine Zeit, sich um ihre Garderobe zu sorgen. Morgens um vier Uhr klingelt der Wecker. Eine halbe Stunde später steht sie im Stall. Sie muss die Kühe an die Melkmaschine anschließen. Das Melken dauert bis etwa acht Uhr. Und auch abends plant sie drei Stunden dafür ein. Anna Lasar verbringt ihren Arbeitstag auf dem eigenen Hof. Hier ist sie aufgewachsen, anders kennt sie es nicht. „Klar, habe ich mal Kuhdung irgendwo hängen. Das bleibt nicht aus“, sagt sie. Gemeinsam mit ihrem Vater leitet sie in einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) den elterlichen Milchviehbetrieb.

Frauen mit eigenem Hof selten

Dass die gelernte und studierte Landwirtin etwas Besonderes sein soll, wehrt sie ab. In ihrer Ausbildung und im Studium seien noch andere Frauen gewesen. Bei näherem Nachfragen erinnert sie sich an eine weitere Auszubildende. „Im Studium waren es aber mehr Frauen“, weiß sie. Dennoch seien Frauen mit eigenem Hof eine Seltenheit, gibt sie zu.

Landwirtschaftkammer: Tendenz steigend

Im Altkreis Bersenbrück gebe es aktuell 90 Auszubildenden in der Landwirtschaft, davon seien elf weiblich, erklärt Dirk Lüvolding, Ausbildungsberater der Landwirtschaftskammer in der Außenstelle Bersenbrück. „Wir hatten schon mal mehr Frauen. Aber grundsätzlich ist die Tendenz steigend“, sagt er.

Weder Schmutz noch Arbeitszeiten Ursache

Die Kommilitoninnen von Anna Lasar arbeiten in beratender Funktion, zum Beispiel in der Landwirtschaftskammer. Woran das liege, kann Anna Lasar nur vermuten. Ihrer Meinung nach sind weder Schmutz noch Arbeitszeiten die Ursache für mangelnde Hofbesitzerinnen. „Oft erben die Söhne den Hof“, weiß sie aus Erfahrung. Auch wenn ihr Vater widerspricht, ist sie sich sicher, dass einer ihrer beiden Brüder den Hof bei Interesse bekommen hätte. „Die Söhne haben sich nie für die Landwirtschaft begeistert. Bei Anna war das immer anders“, wirft Vater Franz-Josef Lasar ein.

Hohe Pachtpreise und strengere Auflagen

„Wenn Not am Mann war, bin ich mit raus auf den Acker und beim Tiere füttern habe ich sowieso immer schon geholfen“, bestätigt die Tochter. Auch während ihres Studiums habe sie mehr Zeit auf dem Hof als in der Bibliothek verbracht, lacht sie. Heute trägt sie zudem noch die Verantwortung für ihre Familie. Mit dem Hof müssen sie erwirtschaften, was sie zum Leben benötigen. Dabei sei der Job nicht immer einfach. Sie habe mit hohen Pachtpreisen zu kämpfen, mit unzähligen Auflagen und dem zwischenzeitlichen Verfall des Milchpreises. „Der Literpreis hat sich zum Glück wieder etwas erholt. Wir müssen aber abwarten, was noch kommt“, sagt die Hofbesitzerin. Im vergangenen Mai und Juni ist der Liter Milch auf ein Rekordtief von etwas über 20 Cent gefallen. Mittlerweile liegt er wieder bei etwa 33 Cent.

„Hier gibt es immer Arbeit“

Anna Lasar kümmert sich zur Zeit hauptsächlich um die Tiere, für die Bewirtschaftung der Ackerfläche ist ihr Mann zuständig. Aber sobald die Kinder aus dem Gröbsten heraus seine, wolle sie wieder mehr einsteigen. „Hier gibt es immer Arbeit“, sagt sie. Dauerhaft plant sie die Anschaffung eines neuen Melkstandes, der sei teuer, dafür müsse zunächst genügend Geld da sein, sagt Anna Lasar.