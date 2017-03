Begegnung auf der Treppe Einbrecher ergreift in Neuenkirchen die Flucht

Neuenkirchen. Einem ungebetenen Gast stand am Donnerstagmorgen ein Neuenkirchener in seinem Wohnhaus gegenüber.

Am Donnerstag gegen 9.15 Uhr drang nach Polizeiangaben ein unbekannter Täter gewaltsam in ein landwirtschaftliches Anwesen am Grenzweg ein. Nachdem der Täter in das Haus gelangt war, stieß er noch auf der Treppe auf den Geschädigten.

Daraufhin verließ der Einbrecher blitzartig das Haus und flüchtete mit einem bereitgestellten Pkw. Die Polizei sucht nun nach einem Mann mit südländischem Aussehen, etwa 160-165 Zentimeter groß, schlank, ungefähr 20 Jahre alt. Der Einbrecher trug eine dunkle Kapuzenjacke, war insgesamt dunkel gekleidet und führte einen kleinen Rucksack mit sich. Der Mann dürfte mit einem dunklen Fahrzeug, vermutlich VW-Kombi, geflüchtet sein.

Die Polizei Fürstenau bittet um Hinweise unter Telefon 05901/95950.