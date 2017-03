Johannes Rötter verabschiedet Johannes Grothaus führt Landvolkverband Voltlage

Ein Geschenk zum Abschied überreichte das Landvolk Voltlage an Johannes Röttger (Fünfter von links), der den Ortsverband von 1996 bis 2017 führte. Sein Nachfolger ist Johannes Grothaus (Dritter von link); mit dabei (von links): Benedikt Steinke, Matthias Middendorf, Jan-Hendrik Höveler, Stefan Johannigmann, Benno Hummert, Josef Egbert und Frank Kleingers. Foto: Herbert Kempe

pm/cg Voltlage. Wechsel an der Spitze des Landvolk-Ortsverbandes in Voltlage: Johannes Grothaus trat die Nachfolge von Johannes Röttger an.