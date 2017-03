Jahreshauptversammlung 2017 Blau-Weiß Merzen will Vereinsleben stärken

Merzen. Der SV Blau-Weiß Merzen hat Beate Krieger und Wera Hengelage mit der silbernen Ehrennadel geehrt. Als Sportlerin des Jahres in der Halle ist Melanie Möller, im Bereich Fußball Matthias Geers als Sportler des Jahres ausgezeichnet worden.

Vorsitzender Reinhard von der Haar hob in seinem Rückblick hervor, dass der Merzener Kirmeslauf 2016 unter der Leitung von Christian Maassmann seitens des SV Blau-Weiß organisiert worden sei. Der Erlös des gut besuchten Kinder-Sponsorenlaufs kam diesmal der Grundschule zugute. Der Erwachsenen- und Jugendlauf fand wie gewohnt zugunsten der Deutschen Kinderkrebsstiftung statt.

Beim Sportlerball im Oktober konnte ein leichter Anstieg der Besucherzahl festgestellt werden. Trotzdem würde sich der Verein über die Teilnahme von mehr Nicht-Vereinsmitglieder freuen. Beim gut besuchten vereinsinternen Hallenturnier baute die 1. Herren ihre Siegesserie aus.

Die neu gegründete Mädchentanzgruppe „Girls Dance“ ist seit Herbst 2016 aktiv. Am von Birgit Hüllemeyer und Kathrin Frerker betreuten Angebot nehmen aktuell etwa 20 Mädchen zwischen fünf und acht Jahren teil.

Im Jugendfußball gibt es in den Altersklassen C- bis A-Jugend erstmalig eine Spielgemeinschaft zusammen mit der Jugend aus Neuenkirchen an.

Bei den Volleyballerinnen nehmen in der Jugend zwei U-12- und eine U-14-Mannschaft am Spielbetrieb teil. In dieser Saison konnten wieder drei Damenteams gemeldet werden. Die Zweite belegt den siebten Platz in der Kreisliga. Die erste Damenmannschaft rangiert aufgrund vieler Verletzungen auf einem unteren Mittelfeldplatz in der Bezirksliga. Die Mannschaft ist weiter auf der Suche nach einer Trainerin/ einem Trainer.

Zulauf bei Basketballern

Die Basketballer um Spielertrainer Stefan Brüggemann kämpfen gegen den Abstieg: Die Reserve steht in dieser Saison auf dem ersten Platz und hat den Aufstieg in die Kreisliga im Visier. Die U-18 spielt seit 2016 sehr erfolgreich in einer Spielgemeinschaft mit Bersenbrück und belegt den Spitzenrang in der Bezirksliga. Die U-14 belegt nach dem Aufstieg einen guten Mittelfeldplatz in der starken Bezirksliga. Die U-12 hat viele neue Spieler bekommen und liegt auf einem soliden Mittelfeldplatz in der Bezirksklasse. In den jüngeren Jahrgängen gab es regen Zulauf, sodass eine neue U-8 und ein U-10 an den Start gehen werden.

In der Fußball-Jugend liefen im Frühjahr 2016 erfolgreiche Gespräche über die Gründung einer Spielgemeinschaft zwischen dem Blau-Weiß Merzen und der Eintracht Neuenkirchen. So wurden für die Mannschaften eine A-Jugend, zwei B-Jugend- sowie drei C-Juniorenteams als Spielgemeinschaft gemeldet. Die B1 spielt sogar schon im ersten Jahr der Spielgemeinschaft den Aufstieg in die Bezirksliga an. Schwierig gestaltet sich die Suche nach Trainern für den Jugendbereich. Speziell für die C- bis A-Jugend.

In den unteren Jahrgängen werden momentan drei G-, zwei F-, zwei E- und eine D-Jugendmannschaft gestellt. Sportlich läuft es gut und auch in den Hallenrunden konnten schöne Ergebnissen eingefahren werden. Vier Vereinsmitglieder nehmen derzeit an einem Trainerlehrgang zum Erwerb der C-Lizenz teil. Dennoch könnte im Jugendbereich, durch ein größeres Engagement von allen Mitgliedern, deutlich mehr bewegt werden.

Herren auf Abstiegsrang

Die II. Herren konnte den Abstieg aus der Kreisliga in der vergangenen Saison nicht mehr abwenden. Peter Deters lobte dennoch den Einsatz der Truppe. Die I. Herren konnte in der Saison 15/16 durch eine furiose Aufholjagd die Abstiegsplätze verlassen. In der Saison 16/17 scheint bisher noch Sand im Getriebe zu sein, da die Mannschaft aktuell wieder einen Abstiegsrang belegt. Der Trainer Bruno Graw lobt die gute Zusammenarbeit mit dem Vorstand und den tollen Einsatz bei der Platzpflege. Graw hob hervor, dass die Mannschaft auch diese Saison gut mitziehe.

Auch das Thema Ehrenamt und der Einsatz für den Verein wurde diskutiert. Der Vorstand wünscht sich, dass sich mehr Mitglieder aktiv in der Vereinsarbeit beteiligen. Die gemeinschaftliche Gestaltung des Vereinslebens sollte wieder mehr im Mittelpunkt stehen. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurde auch das Thema Ehrenamt und der Einsatz für den Verein diskutiert. Der Vorstand wünscht sich, dass sich mehr Mitglieder aktiv in der Vereinsarbeit beteiligen. Dabei gibt es vielfältige Möglichkeiten sich einzubringen, z.B. als Trainer oder Betreuer bzw. in Arbeitseinsätze. Die gemeinschaftliche Gestaltung des Vereinslebens sollte wieder mehr im Mittelpunkt stehen.In diesem Jahr wurden die zwei Mitglieder, Wera Hengelage und Beate Krieger, für Ihren langjährigen Einsatz im Verein mit der silbernen Ehrennadel geehrt. Als Sportlerin des Jahres in der Halle ist Melanie Möller ausgezeichnet worden. Im Bereich Fußball ist Matthias Geers zum Sportler des Jahres gewählt worden.