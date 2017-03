Spaß in Matsch und Schlamm Quadfahrer düsen mit Kindern durch den Fürsten Forest

mxk Fürstenau. Die Interessengemeinschaft Quadkinder besteht seit 2015 und machte es sich zur Aufgabe, benachteiligten Kindern bei kostenlosen Fahrten durch Matsch und Sand ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Am Samstag ging es dazu in den Fürsten Forest nach Fürstenau.

Rund 60 Kinder hatten sich dafür angemeldet, von Quadfahrern in dem Fürstenauer Ferien- und Freizeitpark durch Schlammkuhlen und Sandgruben gefahren zu werden. Alles vor dem Hintergrund, dem meist leider grauen Alltag benachteiligter Kinder, Farbe zu verleihen.

Ganz nach dem Vorbild der Eltern haben auch schon die Kleinen Benzin im Blut. Bereits während der Einführungsrunden der knapp 40 Fahrer hatten die Kinder Spaß an den lauten Motorgeräuschen der Quads. So schön herausgeputzt die Gefährte auch auf den Hängern transportiert worden sind – schon beim Warmfahren blieb kein Bauteil von Staub und Matsch verschont. Auch sogenannte Side-by-Side Maschinen, sprich Quads mit nebeneinanderliegenden Sitzen, waren an Bord der Quad-Begeisterten. So hätten auch Kinder im Rollstuhl Platz gefunden.

Anschließend wurde es dann spannend für die Mädchen und Jungen. Schnell den Helm aufgesetzt, begab sich die erste Gruppe auf die Sozius-Plätze der Quads. Nachdem die individuellen Zeichen für den Notfall – meist ein Schlag auf die Schulter des Fahrers – besprochen worden waren, ging es zügig Richtung Schlamm. Es war nicht zu übersehen, dass die Kinder eine Menge Spaß an dem Vormittag hatten. Mit einem breiten Grinsen stiegen sie wieder von den Maschinen und freuten sich über Trinkpäckchen und gegrillte Würstchen.

Auch Eltern für Quads begeistern

Darin läge eben die Bestätigung, die die Fahrer motiviert: „Das Leuchten in den Kinderaugen ist einfach unbezahlbar“, beschreibt Rolf Büttner, der Regionalleiter für Quadkinder im Emsland. Außerdem gefiele es ihm, zu verfolgen, wie die Facebook-Community wachse. Oft, erzählt er, könne man auch die Eltern für die Quads begeistern, sodass sich einige selbst eins kaufen. Auch neue Freundschaften hätten sich schon ergeben. „So wachsen wir stetig.“

Auch der Initiator, Robert Möller, ist stolz auf das, was die Gemeinschaft in den vergangenen Jahren auf die Beine gestellt haben. Es käme ihm sehr zu Gute, dass er mit den Quadkindern seine Leidenschaft mit einem guten Zweck verbinden könne. So habe auch er immer einen „Riesen Spaß“ an den Tagen mit den Kids. Ein besonderer Dank gebühre allen ehrenamtlichen Helfern, ohne die das Projekt nicht funktionieren würde. Nach und nach ließen sich sogar Firmen finden, die kleine Geschenke für die Kinder bereitstellten. Außerdem bedankte er sich herzlich bei dem Team des Fürsten Forest, das das Gelände für die Aktion kostenfrei zur Verfügung stellte. Anfragen und Anmeldungen werden auf der Quadkinder-Facebook-Seite und über die Quadkinder-Homepage entgegengenommen.