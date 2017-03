Besuch aus Hohen Neuendorf Fürstenauer feiern 25 Jahre Partnerschaft

mxk Fürstenau. Besonderer Besuch in Fürstenau: Bürgermeister Steffen Apelt aus der Partnergemeinde Hohen Neuendorf reiste anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Partnerschaft im vergangenen Jahr zum Gegenbesuch nach Fürstenau und trug sich in das Goldene Buch ein.

Begleitet wurde er von seiner Frau und Lothar Wolf, dem ehemaligen Bürgermeister von Borgsdorf mit dessen Frau. Nach einem kleinen Imbiss begaben sich die Gäste mit dem Fürstenauer Bürgermeister Herbert Gans zum Schloss. Dort verewigte sich Steffen Apelt nach einer kurzen Ansprache im Goldenen Buch.

Fürstenauer Sinn für Geschichte

Steffen Apelt nutzte zudem die Gelegenheit, um die Fürstenauer zu loben. Es freue ihn das, die Stadt viel Wert auf seine Geschichte und deren Dokumentation lege. „Bei der heutigen Schnelllebigkeit verliert man oft den Blick dafür, was hinter uns liegt“, betonte er. Anschließend verbrachte die Gruppe den Nachmittag im Fürsten Forest.

Gullideckel mit Stadtwappen

Am 25. März wird als Geschenk der Stadt Hohen Neuendorf zum Partnerschaftsjubiläum ein Gullideckel mit dem Stadtwappen in Schlossnähe verlegt. Um 14.30 Uhr lädt außerdem die Kommune alle Interessierten zum offenen Bürgergespräch im Torhaus am Schloss ein. Dort wird bei Kaffee und Kuchen eine Gesprächsrunde zu der Patenschaft zwischen den Städten veranstaltet.