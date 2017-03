Neubau geplant Mehr Kindergartenplätze für die Stadt Fürstenau

Fürstenau. Es ist beschlossen: Die Samtgemeinde Fürstenau wird zum 1. August in den alten Räumen des Spracheilkindergartens in Schwagstorf eine Kinderkrippe einrichten. Weiterhin starten die konkreten Planungen nebst Übergangslösungen für einen neuen Zwei-Gruppen-Kindergarten in Fürstenau, der im Sommer 2018 den Betrieb aufnehmen soll. Hintergrund für das schnelle Handeln: Derzeit fehlen in der Stadt Fürstenau fast 40 Kindergartenplätze.

In der Ratssitzung in dieser Woche brachten die CDU/FDP und SPD/Grüne die Projekte einstimmig auf den planerischen Weg. In Schwagstorf werden zum 1. August die vier Kinder unter drei Jahren, die derzeit in der altersübergreifenden Gruppen untergebracht sind, in die neue Krippe im alten Sprachheilkindergarten gehen. Dort gibt es dann für insgesamt 15 Kinder unter drei Jahren Platz. Die bisherige altersübergreifende Gruppe wird wieder zu einer „normalen“ Gruppe. Der Vorteil: Statt 18 Kindern können dort dann 25 Jungen und Mädchen untergebracht werden. Das schafft Entlastung.

Übergangslösung nicht in Containers

Weitere Entlastung werden die angestrebten Übergangslösungen zum Sommer in Fürstenau bringen. Hier steht die Samtgemeinde mit drei potenziellen Trägern in Kontakt, die auch den neuen Zwei-Gruppen-Kindergarten 2018 übernehmen könnten. Wie Thomas Wagener von der Verwaltung betont, werde es keine Containerlösungen geben. Vielmehr würden die Kinder auf jeden Fall in gut ausgestatteten und angemessenen Räumen untergebracht. „Ich würde meine Kinder dort jederzeit hingeben“, so Thomas Wagener.

Geburtenzahlen gestiegen

Derzeit gibt es in Fürstenau im katholischen Kindergarten vier Gruppen plus Krippe und Kleingruppe. Im evangelischen Kindergarten gibt es vier Gruppen plus Krippe, der Kindergarten in Schwagstorf wiederum verfügt über drei Gruppen plus einer Kleingruppe. Dass der Platz dennoch nicht reicht, liegt daran, dass die Bevölkerung in Fürstenau entgegen den Prognosen wächst. Das wiederum liegt daran, dass die Geburtenzahlen steigen, es einen verstärkten Zuzug gibt und sich das Nachfrageverhalten von Eltern nach Kindergarten- und Krippenplätzen verändert hat.

Sorgfältig planen

All das machten in der Sitzung auch Samtgemeindebürgermeister Benno Trütken sowie die Sprecher der CDU/FDP-Gruppe sowie der Gruppe SPD/Grüne, Friedhelm Spree und Helmut Tolsdorf, deutlich. Beide begrüßten zudem, dass es jetzt schnelle Lösungen gibt, legten aber auch mit Blick auf die Planungen für den Zwei-Gruppen-Kindergarten Wert auf ein sorgfältiges Vorgehen. Generell hoffen sowohl Politik als auch Verwaltung, mit den beiden Projekten für die nächsten Jahre gerüstet zu sein, zumal die Investitionskosten hoch sind.