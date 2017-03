Vorstand einstimmig bestätigt Förderverein der Grundschule Berge blickt zurück

mxk Berge. Der Umbau der Hausmeisterwohnung zu Unterrichtsräumen sowie Anschaffungen für die Grundschule Berge waren zwei Themen, mit denen sich der Förderverein der Schule in seiner Jahreshauptversammlung beschäftigte.

Der Förderverein zählt derzeit 183 Mitglieder und ist stets darum bemüht, die Grundschule zu unterstützen. So finanzierten die Mitglieder neue Utensilien wie Trockenwagen für gemalte Bilder oder Klebepistolen für den Kunstunterricht. Weiterhin steht die Anschaffung einer Dokumenten-Kamera auf der Agenda, mit der sich die Arbeiten der Schüler an die Wand projizieren oder am PC bearbeiten lassen.

Verkauf füllt die Kasse

Mit Blick auf die Aktionen im vergangenen Jahr war der Vorstand zufrieden: Von dem Verkauf von Süßigkeiten und Getränken bei der Einschulung über den Reibekuchen-Verkauf beim Herbstmarkt, bis hin zum Würstchen- und Plätzchen-Verkauf auf dem Weihnachtsmarkt habe alles reibungslos funktioniert und habe die Kasse gefüllt. Auch der Kaffee- und Kuchen-Stand am verkaufsoffenen Sonntag, bei dem der Verein den Handarbeitskreis ablöste, war ein Erfolg. „Diese Termine möchten wir auch so beibehalten“, erklärte die Vorsitzende Elke Reinke.

Räume für Differenzierung

Ein weiteres wichtiges Thema war die Sanierung der Hausmeisterwohnung, um dort Räume zum Beispiel für den Differenzierungsunterricht zu schaffen. Bislang reichte der Platz nicht aus, gerade um die Kinder mit erhöhtem Förderbedarf zu unterstützen. Nachdem die anfänglich geschätzten Kosten von 40.000 Euro dank des ehrenamtlichen Engagements – wie berichtet – auf 15000 Euro schrumpften und inzwischen auch diese Summe komplett durch finanzielle Beiträge der Gemeinde sowie von Spendern finanziert ist, ist das Projekt inzwischen abgesichert. Grundschullehrer Michael Brinkmann freute sich, dass die Arbeit „Hand in Hand“ vonstattengegangen sei und -gehe: „Das ist nicht selbstverständlich.“

Zirkusprojekt im April

Bei den Vorstandswahlen bestätigte der Verein Elke Reinke als Vorsitzende, Bernd Cloppenburg als zweiten Vorsitzenden, Anne Sabelhaus als Kassiererin, Petra Brinkhaus als Schriftführerin und Katja Wilke und Andre Köster als die Beisitzer einstimmig. Nach ebenfalls einstimmiger Wahl wurde Dagma Lerch für Martin Nichting als zweite Kassenprüferin gewählt, die nun mit Inga Hardebeck die Kassen prüft. Auch einen Termin gab es noch zu besprechen: Im April veranstaltet die Grundschule ein Zirkusprojekt für Schüler, ihre Eltern und die umliegenden Kindergärten. Dort wird der Förderverein Würstchen verkaufen.