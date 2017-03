Luther-Kerzen gestaltet Fürstenauer Konfirmanden auf Freizeit in Münster

Gemeinsam mit ihren Betreuern haben sich die jugendlichen Konfirmanden Gedanken über den gegenwärtigen Zustand der Kirche gemacht. Foto: Max Kusche

mxk Fürstenau/Münster. Was die Fürstenauer Konfirmanden während ihrer Freizeit in Münster gestaltet haben, präsentieren sie im Vorstellungsgottesdienst am kommenden Sonntag, 26. März, um 10 Uhr in der St Georg Kirche in Fürstenau.