Rat startet B-Plan-Verfahren 20 neue Baugrundstücke in Kettenkamp in Sicht

Kettenkamp. In der Gemeinde Kettenkamp stehen bald weitere Bauplätze für Bauwillige zur Verfügung. Der Gemeinderat hat beschlossen, den Bebauungsplan „Wiesengrund“ für eine Fläche am nordöstlichen Ortsausgang aufzustellen. Die Grundstücke sollen noch in diesem Jahr vermarktet werden.

„Wir brauchen ein neues Baugebiet.“ Bürgermeister Reinhard Wilke (CDU) brachte es in der jüngsten Ratssitzung mit diesen fünf Worten auf den Punkt. Tatsächlich ist das letzte freie Baugrundstück in Kettenkamp vor kurzem von der Gemeinde verkauft worden. Jetzt müssen neue Entwicklungsmöglichkeiten für Familien und damit für den Ort geschaffen werden, so Wilke.

Wegen des Landschaftsschutzes und der Emissionslagen gebe es nicht so viele Stellen, an denen eine Baulandentwicklung in Kettenkamp möglich sei, erklärte Planer Helmut Gramann. Die Wiese am nordöstlichen Ortseingang, die sich bereits im Eigentum der Gemeinde befinde, biete sich an. Auf der 3,75 Hektar großen Fläche solle der Bebauungsplan entwickelt werden. Es sei ein allgemeines Wohngebiet in einer Größe von etwa zwei Hektar möglich.

Da es sich nicht um eine innerörtliche Lage handelt, sei ein beschleunigtes Verfahren nicht möglich, dennoch sollte bereits jetzt ein Beschluss zur vorzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange erfolgen, empfahl Gramann. So erhalte die Gemeinde einen zeitlichen Spielraum, der Vorentwurf könne schon bald erstellt werden. Dieser Bebauungsplan Nummer 22, der jetzt vorbereitet wird, trägt genau wie die Straßen in dem künftigen Wohngebiet den Namen „Wiesengrund“.

Die entsprechende Änderung des Flächennutzungsplanes für Kettenkamp, die erfolgen müsse, bevor ein Bebauungsplan aufgestellt wird, werde der Bersenbrücker Samtgemeinderat in seiner nächsten Sitzung beschließen, berichtete Reinhard Wilke.

„Der Markt ist leer gefegt, es gibt einen Wohnungsengpass in Kettenkamp“, betonte Michael Johanning (CDU). Es sei bereits ein Aufruf an die Immobilienbesitzer erfolgt, freien Wohnraum bei der Gemeinde zu melden. Da die Nachfrage nach Wohnungen und Bauplätzen anhalte, solle es das Ziel sein, die Vermarktung der neuen 20 bis 22 Baugrundstücke noch in diesem Jahr zu starten. Der Baustart solle dann im Frühjahr 2018 sein, so der stellvertretende Bürgermeister. „Das ist sportlich, aber nicht unrealistisch“, erwiderte Planer Helmut Gramann.