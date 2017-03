Idee für Partnerschaftsprojekt Fotovoltaik aus Bersenbrück für Ruma?

Bersenbrück/Alfhausen. Eine Fotovoltaikanlage könnte erstes Projekt einer „kommunalen Nachhaltigkeitspartnerschaft“ zwischen der Samtgemeinde Bersenbrück und dem nordserbischen Ruma sein.

Wie berichtet, gaben die beiden Kommunen kürzlich eine Absichtserklärung („Memorandum of Understanding“) ab, eine solche vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung geförderte Zusammenarbeit anzustreben. Die Samtgemeinde bildete eine Arbeitsgruppe, der Wirtschaftsförderer Ewald Beelmann, Norbert Wagner von der Verwaltung und Harry Kindt vom Verein „Brücken bauen“ angehören. Im Austausch mit Vertretern der 30.000-Einwohner-Kommune in der serbischen Region Vojvodina sucht das Trio nun nach geeigneten Projektideen. Pflöcke einschlagen soll ein Treffen im Mai, zu dem eine Delegation mit Vertretern aller politischen Fraktionen des Samtgemeinderates nach Ruma reisen soll. Solche Treffen gehören ebenso wie öffentliche Vorstellungen der gemeinsamen Projekte zur Nachhaltigkeitspartnerschaft. Das Ministeriumsprogramm ist als Pilotprojekt auf eine Dauer von zwei Jahren angelegt.

Erneuerbare Energien und Naturschutz hatten die Kommunen als Themen abgesprochen. So könnte eine Fotovoltaikanlage auf einem öffentlichen Gebäude im sonnenverwöhnten Ruma für die Produktion erneuerbarer Energien werben, teilt Harry Kindt aus der Arbeitgruppe mit. Vergangenes Jahr hat die Samtgemeinde eine solche Anlage auf der Bersenbrücker Grundschule in Betrieb genommen, weitere sind in Planung.

Welche Gebäude infrage komme, werde gerade mit Ruma abgestimmt, so Kindt. Die Arbeitsgruppe wolle dann nach Partnern suchen, möglichst im Mai schon eine Planskizze vorweisen können.

Was Thema eines Naturschutzprojektes sein könnte, ist noch offen. Anregungen holte sich die Arbeitsgruppe nun in der Biologischen Station Haseniederung am Alfsee. Stationsbiologe Jürgen Christiansen und Ronald Stuckenberg als Vorsitzender des Trägervereins stellten den Lernstandort vor. Sie verwiesen auch auf Anpflanzungen, die die Station mit Jugendlichen an Fließgewässern vornimmt wie etwa der Ueffelner Aue, die in der Nähe der Station verläuft. Vereine uns Station dächten auch über Gärten nach, die sie in Zusammenarbeit mit Schulen anlegen und betreiben wollten.

Ob solche Projekte auch in Ruma Anklang finden könnten, sei noch offen, so Kindt.

Unabhängig von der kommunalen Nachhaltigkeitspartnerschaft plant der Verein „Brücken bauen“ vom 23. bis 29. Juni eine Reise nach Ruma für Jugendliche und junge Erwachsene aus der Samtgemeinde Bersenbrück im Alter von zwölf bis 26 Jahren. Der Selbstkostenbeitrag liegt bei 250 Euro. Untergebracht werden sie in Ruma bei Familien, ferner sind zwei Übernachtungen in einem Hotel in Novi Sad vorgesehen. Nähere Informationen beim Vereinsvorsitzenden Željko Dragic, Telefon 0173-6065438.