Acht Wohnungen geplant Breite Zustimmung für Projekt der Hase-Wohnbau in Gehrde

Gehrde. Das Projekt der Hase-Wohnbau, die in der Jahnstraße in Gehrde preiswerten Mietwohnraum schaffen möchte, stößt beim Ausschuss für Finanzen, Infrastruktur und Wirtschaft der Gemeinde Gehrde auf Zustimmung. Das wurde inder Ausschusssitzung am Donnerstag deutlich.

Der stellvertretende Bürgermeister Michael Lange fasste die Ergebnisse eines Workshops zusammen, der in der vergangenen Woche stattgefunden hatte. Ein Bedarf an kleineren, bezahlbaren Wohnungen in Gehrde sei vorhanden. Die Hase-Wohnbau habe das ursprüngliche Konzept abgeändert und die Anzahl der Wohnungen auf acht reduziert. Die Erdgeschosswohnungen sollen barrierefrei gestaltet werden, eine Wohnung soll behindertengerecht gebaut werden. Das Konzept sei nun „eine runde Sache“ und habe allen Teilnehmern zugesagt, so Lange. Auch mit den Nachbarn sei gesprochen und die Diskussion versachlicht worden.

Nach dem gültigen Bebauungsplan ist für das Grundstück die Zahl der Wohneinheiten auf zwei begrenzt. Der Ausschuss empfiehlt eine Ausnahmegenehmigung, zu der die Anwohner ihr Einverständnis erklären müssen. Sollte der Bebauungsplan geändert werden, so soll dies nur für das Grundstück gelten, auf dem die Hase-Wohnbau bauen will.

Die Diskussion um die Kündigung von zwei Mietern im Haus an der Langen Straße/Schulhof sei in den sozialen Netzwerken viel und zum Teil mit viel Unwissenheit diskutiert worden, sagte der Ausschussvorsitzende Axel Meyer zu Drehle. Wie bereits berichtet, möchte die Gemeinde dort in zwei Wohnungen zwei Krippengruppen einrichten. Den Mietern sei rechtzeitig gekündigt worden, zudem habe die Gemeinde das Gebäude vor Jahren eigens für den Zweck zurückgekauft, um es als Kita zu nutzen. Prinzipiell sei es für genau diesen Zweck erschlossen. Da die Anmeldezahlen sehr hoch sind, fehlen 15 Krippenplätze. Die Gemeinde Gehrde möchte sich schnellstmöglich außergerichtlich einigen, hieß es.

Zum Haushalt für das Jahr 2017 sprach Reinhard Rehkamp vom Fachdienst Finanzen der Samtgemeinde Bersenbrück. Die Gemeinde müsse Kredite für Investitionen Höhe von 513.000 Euro aufnehmen. Für die Erweiterung der Krippe seien 200000 Euro in den Haushalt eingestellt, für die Erschließungsmaßnahmen eines neuen Baugebietes im Frühjahr 2018 werde eine Verpflichtungserklärung in Höhe von 200.000 Euro in den Haushalt gestellt.

Von einer Erhöhung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer will der Ausschuss in diesem Jahr absehen, da der Haushalt ausgeglichen ist. Das Thema wurde aber durchaus kontrovers diskutiert. Eine Steuererhöhung werde in naher Zukunft nicht zu vermeiden sein, hieß es in der Runde.