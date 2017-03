Der Tod als Teil des Lebens Trauerbegleiterin Waltraud Kipp referierte in Ankum

bdr Ankum. In einer beeindruckenden Performance brachte Trauerbegleiterin Waltraud Kipp den Landfrauen Bersenbrück-Ankum im Haus Kirchburg in Ankum des schwere, teils belastende Thema „Kostbare und unwiederbringliche Zeit zwischen Tod und Bestattung“ nahe.

Waltraud Kipp begann ihre Performance rund um Trauer und Tod mit einem Bild aus der Ankumer Kirche. Einem Bild, das Maria in sehr innigem Kontakt mit ihrem toten Sohn in den Armen zeigt. In einer Zeit des Begreifens, des noch anfassen können des Toten. Diese Zeit zwischen Tod und Bestattung ist der Beginn des Trauerzyklus. Und für jeden Abschnitt dieses Zyklus‘ entzündete Waltraud Kipp eine Kerze im symbolischen Kreis.

Der Tod wird oft verdrängt, und erst allmählich wollen die Menschen den Verlust wahrhaben oder begreifen. Anhand des Dokumentationskreises beschrieb sie den Trauerzyklus nach Petra Hugo und brachte mit jeder Kerze, die sie entzündet, Licht in diese dunkle Zeit der Trauer.

Es sei die Zeit des Abschied nehmens, und da sollte man sich alle Zeit der Welt nehmen mit kleinen Gesten, Berührungen oder „Gesprächen“. Diese Zeit müsse man sich auch nehmen, um gemeinsam mit Angehörigen von Toten zu sprechen, miteinander in der Erinnerung an ihn zu lachen und zu weinen. Besonders wichtig sei, mit Kindern klar über den Tod zu sprechen und sie vorsichtig heranzuführen, um ihnen klarzumachen, der Tote ist nicht eingeschlafen, nein, er ist gestorben. Und dieses Abschied nehmen sollte ganz in Ruhe und Stille erfolgen, denn sollte der Tod zu Hause eingetreten sein, kann man den Toten bis zu 36 Stunden zu Hause behalten.

Außerdem müsse man sich auch um das Nächstwichtige kümmern, und möglichst mit weiteren Angehörigen darüber reden und sie eventuell mit einbinden. Das heißt, das Bestattungsinstitut wählen, die Bestattungsform wählen, die Leichenhalle individuell gestalten, die Trauerfeier planen und dabei immer eventuell im Vorfeld geäußerte Wünsche des Toten berücksichtigen. Wer es kann und möchte, sollte beim Herrichten des Toten mithelfen, denn der Bestatter kann nicht wissen, wie der Verstorbene im Leben gewesen ist. Wichtig sei auch, darüber zu reden, wann der Sarg geschlossen werden soll, denn dann ist der Abschied endgültig. „Doch der Tote war Teil unseres Lebens und ist nun nicht gänzlich weg, er bekommt nur einen neuen Platz“, sagte Waltraud Kipp. Der Tod gehöre zum Leben, man sollte auch seine Tränen nicht zurückhalten, denn sie sind Balsam für die Seele.

Auch Beerdigungskaffee, Sechswochenamt oder Jahresmesse, aber auch Erinnerungsgeburtstage oder Erinnerungsfeiern seien Formen des Abschieds. Alles, was geplant oder gemacht wird, sei ganz individuell und sollte nie ein Muss sein. Nicht was geschieht sei wesentlich, sondern wie es geschieht. Und so schloss sich der symbolische Kreis und Waltraud Kipp schloss mit den Worten: „Was in der Taufe begann, das wird mit dem Tod beendet.“