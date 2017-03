Zuverlässige Kinderbetreuung Krippe Raupenland in Alfhausen eingeweiht

Alfhausen. Die Krippe Raupenland in der Kindertagesstätte St. Hedwig in Alfhausen ist jetzt auch offiziell eingeweiht worden.

Die ersten Kleinkinder werden dort bereits seit November 2016 betreut, sie haben sich also ebenso wie ihre Erzieherinnen bereits seit gut einem Vierteljahr eingewöhnt. Es ist bereits die zweite Krippengruppe in der Kita. 2013 wurde die erste Krippe Zwergenland eröffnet, deren jetzige „Zwerge“ bei der Eröffnung das Lied „Wir sind die Kleinen in den Gemeinden“ für die „Raupen“ sangen.

Die Gäste – Vertreter aus Kirche, Samtgemeinde, Gemeinde und Elternschaft – hörten vergnügt zu und lauschten ebenso interessiert den Grußworten. Kitaleiterin Ursula Lüschen nannte die Kleinen das Salz in der Suppe, Erster Samtgemeinderat Andreas Güttler betonte die Wichtigkeit der zuverlässigen Kinderbetreuung für berufstätige Eltern ebenso wie Bürgermeisterin Agnes Droste, die sich außerdem bei den am Krippenbau beteiligten Akteuren und ihrem Amtsvorgänger Klaus Wübbolding bedankte.

Architekt Thomas Behla lobte die gute Zusammenarbeit der beteiligten Firmen und überreichte den obligatorischen Schlüssel – diesmal in gebackener Form mit bunten Schokolinsen – passend für die Raupen. Matthias Lemper, pastoraler Koordinator der Pfarreiengemeinschaft Hasegrund segnete die Räume der neuen Krippe, die von den Gästen im Anschluss mit positiver Neugier erkundet wurden.